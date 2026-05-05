Oružje koje mijenja pravila igre: Turska prestavila svoju najmoćniju hipersoničnu raketu

Turska je predstavila svoju najnoviju i dosad najnapredniju balističku raketu, dodatno naglašavajući ambicije da postane vojno-tehnološka sila koja se oslanja na vlastite kapacitete. Riječ je o sustavu Tayfun Block 4, koji je prvi put javno prikazan na sajmu SAHA 2026 u Istanbulu
Raketu je razvio Roketsan, a predstavljena je montirana na mobilnom lanseru s konfiguracijom 8×8 kotača. Prema dostupnim informacijama, raketa Tayfun Block 4 duga je oko deset metara, teška približno 7,2 tone i postiže brzine veće od pet Macha, čime ulazi u kategoriju hipersoničnog oružja, piše Defence Blog.
Tvrtka je pritom potvrdila da su ranije verzije Tayfuna već u fazi isporuke, što znači da je program izašao iz razvojne faze i postupno ulazi u operativnu uporabu, dok se Block 4 još dodatno razvija.
Balističke rakete ove klase imaju jednu ključnu prednost – brzinu i putanju koje ih čine iznimno teškima za presretanje. Raketa koja leti brzinom većom od pet puta brzine zvuka drastično smanjuje vrijeme reakcije protuzračne obrane.
Drugim riječima, sustavi obrane imaju znatno manje vremena za detekciju, praćenje i pokušaj presretanja, što u mnogim slučajevima znači da presretanje postaje praktički nemoguće prije udara.
Mobilni lanser kao strateška prednost
Posebnu pažnju privukao je i mobilni lanser. Sustavi na kotačima, poput ovog 8×8 kamiona, smatraju se znatno otpornijima na napade od fiksnih lansirnih položaja.
Mogu se brzo premjestiti, lansirati raketu s nepripremljene lokacije i potom se ponovno premjestiti u vrlo kratkom roku. Takva mobilnost protivniku otežava lociranje i uništavanje sustava prije lansiranja, što ih čini važnim dijelom moderne strategije odvraćanja.
Što donosi nova verzija Block 4?
Oznaka Block 4 upućuje na značajna poboljšanja u odnosu na ranije varijante. U pravilu takve nadogradnje uključuju veći domet, snažniji bojni teret, bolju preciznost ili naprednije sustave za izbjegavanje obrane.
Roketsan navodi da je riječ o najvećoj i najmoćnijoj verziji u obitelji Tayfun, što sugerira veći kapacitet i potencijalno veći doseg – iako točni podaci o dometu nisu objavljeni, što je uobičajena praksa kod ovakvih sustava.
Dio šire vojne strategije Ankare
Program Tayfun dio je šire strategije Turske da razvije vlastite obrambene kapacitete i smanji ovisnost o stranim dobavljačima. U posljednjih desetak godina Ankara je značajno proširila svoju vojnu industriju, razvijajući sve – od taktičkih raketa kratkog dometa do krstarećih i balističkih projektila.
Razvoj hipersonične balističke rakete dodatno pojačava strateški značaj Turske u regiji, ali i izaziva pažnju susjednih država i saveznika unutar NATO-a, s obzirom na to da takvi sustavi mogu dosegnuti širok spektar ciljeva.