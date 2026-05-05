Oružje koje mijenja pravila igre: Turska prestavila svoju najmoćniju hipersoničnu raketu

Turska je predstavila svoju najnoviju i dosad najnapredniju balističku raketu, dodatno naglašavajući ambicije da postane vojno-tehnološka sila koja se oslanja na vlastite kapacitete. Riječ je o sustavu Tayfun Block 4, koji je prvi put javno prikazan na sajmu SAHA 2026 u Istanbulu

Raketu je razvio Roketsan, a predstavljena je montirana na mobilnom lanseru s konfiguracijom 8×8 kotača. Prema dostupnim informacijama, raketa Tayfun Block 4 duga je oko deset metara, teška približno 7,2 tone i postiže brzine veće od pet Macha, čime ulazi u kategoriju hipersoničnog oružja, piše Defence Blog. Tvrtka je pritom potvrdila da su ranije verzije Tayfuna već u fazi isporuke, što znači da je program izašao iz razvojne faze i postupno ulazi u operativnu uporabu, dok se Block 4 još dodatno razvija.

Balističke rakete ove klase imaju jednu ključnu prednost – brzinu i putanju koje ih čine iznimno teškima za presretanje. Raketa koja leti brzinom većom od pet puta brzine zvuka drastično smanjuje vrijeme reakcije protuzračne obrane. Drugim riječima, sustavi obrane imaju znatno manje vremena za detekciju, praćenje i pokušaj presretanja, što u mnogim slučajevima znači da presretanje postaje praktički nemoguće prije udara.

🚨🇹🇷 The ROKETSAN TAYFUN Block 4 ballistic missile was displayed for the first time together with its launcher at SAHA 2026. pic.twitter.com/3h920Sbqtj — WAR (@warsurv) May 5, 2026

Mobilni lanser kao strateška prednost Posebnu pažnju privukao je i mobilni lanser. Sustavi na kotačima, poput ovog 8×8 kamiona, smatraju se znatno otpornijima na napade od fiksnih lansirnih položaja. Mogu se brzo premjestiti, lansirati raketu s nepripremljene lokacije i potom se ponovno premjestiti u vrlo kratkom roku. Takva mobilnost protivniku otežava lociranje i uništavanje sustava prije lansiranja, što ih čini važnim dijelom moderne strategije odvraćanja.

