EU na rubu sukoba zbog Ukrajine: Orban blokira pomoć, Meloni ga brani iza zatvorenih vrata

Talijanska premijerka Giorgia Meloni odstupila je razmišljanja od većine članica EU-a time što je tijekom zatvorenog dijela samita u četvrtak pokazala razumijevanje za stav mađarskog premijera Viktora Orbána o Ukrajini

Meloni je kolegama rekla da razumije razloge zbog kojih je Orbán razljutio ostale čelnike povukavši se iz podrške zajmu od 90 milijardi eura za Ukrajinu, iako ga je odobrio još u prosincu, reklo je pet diplomata upoznatih s raspravom za Politico. Orbánov zaokret razljutio je europske lidere i iznenadio Ukrajinu, koja se suočava s nedostatkom sredstava dok rat s Rusijom ulazi u petu godinu. Njegov potez odstupa od uobičajene prakse EU-a jer je formalno podržao plan prije samo nekoliko tjedana. Iako su Meloni i Orbán politički bliski, talijanska premijerka uglavnom je slijedila službenu liniju EU-a, za razliku od Mađarske koja je često posezala za vetom i blokadama.

Iako je naglasila da osobno i dalje podržava hitnu isplatu zajma Ukrajini, Meloni je, prema diplomatima, rekla da razumije Orbánovu poziciju, osobito uoči izbora koji ga očekuju sljedećeg mjeseca. Jedan od diplomata prenio je njezine riječi da je Orbánov stav ‘normalan’ jer se ‘okolnosti mijenjaju’ te da bi ga i sama razumjela da je u sličnoj situaciji. Talijanska vlada to je demantirala, poručivši da su takve tvrdnje ‘potpuno neutemeljene’. Diplomati su govorili pod uvjetom anonimnosti jer se radilo o zatvorenim razgovorima među čelnicima, a većina njih nije bila izravno prisutna na sastanku. Mađarska i Slovačka blokiraju isplatu sredstava, za koju je potrebna suglasnost svih država članica. Budimpešta je svoj pristanak uvjetovala obnovom naftovoda ‘Družba’, kojim ruska nafta dolazi u Mađarsku, a koji je oštećen u siječnju u napadu dronom. Orbán optužuje Kijev da namjerno odgađa popravak, dok EU tvrdi da pitanje zajma i naftovoda nisu povezani. Dogovor EU-a i Ukrajine o financiranju popravaka i slanju stručne misije nije bio dovoljan da Mađarska povuče veto.