Oko 250 tisuća Čeha izašlo na prosvjed: Ne želimo postati Mađarska ili Slovačka

Prosvjednici su počeli pristizati satima prije početka skupa u parku s pogledom na povijesno središte. Mnogi među njima isticali su češke i zastave Europske unije. Organizatori su procijenili da se prosvjedu odazvalo oko 250.000 ljudi.

Manipulacija medijima

"Ovdje sam jer mi je stalo do budućnosti moje zemlje", rekao je 22-godišnji Tomas Chaloupka. "Uznemiruje me to što aktualna vlada pokušava manipulirati slobodnim i neovisnim medijima, a sloboda i demokracija su najvažniji." Babiš i njegova populistička stranka ANO vratili su se na vlast u prosincu nakon četiri godine u oporbi te vladu vode s desno i krajnje desno orijentiranim strankama.

Organizatori prosvjeda Milion Chvilek (Milijun trenutaka za demokraciju) upozorili su da bi zemlja mogla krenuti putem Slovačke ili Mađarske, susjednih srednjoeuropskih zemalja koje su se sukobile s izvršnom vlasti Europske unije oko pitanja vladavine prava.