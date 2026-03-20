Šokantne optužbe: Ukrajincu ubrizgali 'serum istine' u Mađarskoj, na kraju završio u bolnici

Uhićeni su zadržani više od 24 sata, često s povezom preko očiju i u lisicama, nakon čega su deportirani u Ukrajinu. Tijekom ispitivanja jednom od njih, bivšem pripadniku ukrajinske sigurnosne službe, dana je injekcija nepoznatog sadržaja, javlja Guardian .

Mađarska protuteroristička jedinica TEK uhitila je sedam Ukrajinaca iz državne banke Oschadbank dok su pratili dva oklopna vozila iz Beča prema Ukrajini. Kijev tvrdi da je riječ o redovitom transferu državnog novca, dok mađarske vlasti navode da je novac bio namijenjen 'ratnoj mafiji', bez dodatnih pojašnjenja.

Prema ukrajinskim izvorima, riječ je o sredstvu koje je osobu trebalo učiniti 'razgovorljivijom' tijekom ispitivanja, no kod tog je muškarca, koji boluje od dijabetesa, izazvalo zdravstvene komplikacije i gubitak svijesti, nakon čega je hospitaliziran.

Jedan od ukrajinskih izvora opisao je prisilnu injekciju kao 'rusku metodu' koja podsjeća na takozvane serume istine korištene u ispitivanjima KGB-a u prethodnim desetljećima.

Odvjetnik uhićenih potvrdio je da je 'jedna osoba primila injekciju nepoznatog sadržaja protiv svoje volje', dok mađarske vlasti nisu komentirale navode.

Ukrajinska banka podnijela je kaznenu prijavu protiv mađarskih vlasti, tražeći poništenje deportacije i povrat zaplijenjenog novca i zlata, koji su i dalje u Mađarskoj.

Incident se događa uoči parlamentarnih izbora u Mađarskoj, gdje premijer Viktor Orbán vodi oštru kampanju protiv Ukrajine. Ukrajinski izvori tvrde da je riječ o politički motiviranom potezu, dok Budimpešta istražuje slučaj kao moguće pranje novca.