Oglasili se hrvatski arhitekti: Poljud ne smije biti žrtva politike i populizma

Hrvatska komora arhitekata pozvala je u četvrtak donositelje odluka o zaštićenom kulturnom dobru - stadionu Poljud, da u raspravi o budućnosti tog objekta uključe relevantne stručnjake sa svjetskim referencama kako bi se, ističu, izbjegla politizacija i politički populizam.

U sklopu Dana arhitekata u Brelima održana je panel rasprava o stadionu Poljud nakon kojeg su donijeti zaključci koje potpisuje Hrvatska komora arhitekata. U njima se Gradu Splitu, Republici Hrvatskoj i Ministarstvu kulture i medija predlaže da se hitno formira stručno tijelo za projekt Poljud, kojeg bi uz predstavnike vlasnika stadiona - Grada Splita i predstavnike Ministarstva kulture i medija, činili i predstavnici arhitektonske struke sa svjetskim referencama, konstruktera, konzervatora i povjesničara umjetnosti. Hrvatski arhitekti također predlažu da se provede detaljna i sveobuhvatna analiza stadiona Poljud koja uključuje i sve konstruktivne elemente i dijelove objekta, s preporukama za potrebne zahvate na cijelom arhitektonskom sklopu stadiona, ali i da se odluka o budućnosti Poljuda temelji isključivo na stručnoj ekspertizi međunarodno priznatih stručnjaka.

Hrvatska komora arhitekata smatra da je stadion Poljud hrvatsko, ali i svjetsko kulturno dobro i da kao takvo zaslužuje odnos primjeren vrhunskom spomeniku hrvatske i svjetske kulture, ističe se u priopćenju. Navode i kako rješenje za Poljud, odnosno njegova temeljita i stručna rekonstrukcija ni na koji način ne prejudicira odluku države i grada o eventualnoj izgradnji novog stadiona na drugoj lokaciji u Splitu, ali ta moguća nova izgradnja ne smije ugroziti stadion Poljud i njegovu budućnost. Hrvatski arhitekti ističu i da je stadion trajno upisan u kolektivnu svijest i kulturni identitet Splita, Hrvatske i svijeta. U priopćenju također ističu da se aktualne rasprave o rješenju za stadion u značajnoj mjeri vode populistički i navijački ostrašćeno, pri čemu se potpuno isključuje konzervatorska i arhitektonska struka. Naglašavaju i da je Poljud, kao zaštićeno kulturno dobro, jedan od najsvjetlijih primjera hrvatske Moderne te podsjećaju da ga je Ministarstvo kulture i medija zaštitilo kao nepokretno kulturno dobro. Iako to podrazumijeva obvezu brige, navode kako to ni grad ni država nisu činili u dovoljnoj mjeri tijekom posljednjih 30 godina.

Stadion Poljud







