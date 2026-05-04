HAK upozorava

Gužve na ulazu u Zagreb: Kolona na A4, zastoji na više prometnica

M. Šu./Hina

04.05.2026 u 07:23

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Igor Soban/PIXSELL
Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju, zastoji su povremeno u zonama radova, na gradskim prometnicama i obilaznicama, pa je kolona na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb istok prema Zagrebu oko četiri kilometra, izvijestio je u ponedjeljak Hrvatski autoklub (HAK).

Povremeno su zastoji i kolone i u zonama radova na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, brzoj cesti Solin-Klis (DC1), zagrebačkoj (autocesta A3 Bregana-Lipovac) i riječkoj (autocesta A7 Rupa-Rijeka-Žuta Lokva)) obilaznici te na više dionica Jadranske magistrale (DC8).

Zbog prometne nesreće na autocesti A3 između čvorova Nova Gradiška i Lužani u smjeru Lipovca vozi se uz ograničenje brzine 40 km/h.

Vozače HAK upozorava da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.

TURISTIČKA SEZONA

ZA VRIJEME KOMEMORACIJE

