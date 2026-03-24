Od Trumpova 'omiljenog feldmaršala' do američkih baza: Ova zemlja idealna je za pregovore SAD-a i Irana

M. Šu.

24.03.2026 u 22:34

Donald Trump i Asim Munir
Donald Trump i Asim Munir
Iran je javno odbacio tvrdnju predsjednika Donalda Trumpa da su SAD i Iran vodili 'produktivne razgovore' o okončanju rata, no unatoč tome raste nagađanje o mogućem mjestu i načinu novih pregovora

Kruže glasine da bi se izravni razgovori mogli održati u Pakistanu jer se ta država ponudila kao domaćin pregovora, a izvori za CNN navode da postoji prijedlog da se sastanak između SAD-a i Irana održi u Islamabadu kasnije ovog tjedna, uz moguće sudjelovanje potpredsjednika J.D.-ja Vancea.

Postoji više razloga zbog kojih bi Pakistan mogao biti pogodno mjesto za pregovore između Washingtona i Teherana. Naime dijeli dugu granicu s Iranom te ima snažne kulturne i vjerske veze, a ujedno i najveću šijitsku populaciju izvan Irana.

Za razliku od zaljevskih zemalja, Pakistan nema američke vojne baze te nije bio meta iranskih napada projektilima i dronovima. Teheran je također dopustio prolazak nekih njihovih brodova usprkos blokadi Hormuškog tjesnaca.

Pakistan se, osim toga, profilirao kao važan partner SAD-a tijekom Trumpova drugog mandata dijelom zbog bogatih nalazišta rijetkih metala i ključnih sirovina koje posjeduje.

Trump je razvio blizak odnos i s načelnikom pakistanske vojske Asimom Munirom, s kojim se više puta susreo i naziva ga svojim 'omiljenim feldmaršalom'.

Asim Munir i Ali Laridžani
Asim Munir i Ali Laridžani

Tijekom susreta prošlog ljeta u Bijeloj kući, Trump je istaknuo da Pakistanci 'vrlo dobro poznaju Iran, bolje od većine'.

Pakistan ima i svoje razloge za smirivanje situacije jer je kao zemlja s 230 milijuna stanovnika snažno ovisan o energentima s Bliskog istoka i ranjiv na dugotrajan regionalni sukob.

