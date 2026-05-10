Assadov rođak na suđenju u Siriji: Prvi službeno optuženi visoki dužnosnik bivšeg režima

Postoje nade da će suđenje bivšem brigardiru Atefu Nadžibu, koje je počelo saslušanjem krajem travnja, donijeti pravdu za zločine počinjene pod Assadovom vladavinom.

Assad je svrgnut tijekom ofenzive islamističkih militanata u prosincu 2024. godine te je pobjegao u egzil u Rusiju. Vjeruje se da živi sa svojom obitelji između Moskve i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Assad se također i sam suočava s optužbama na suđenju.

Kao bivši šef sigurnosti u južnom gradu Daraa, Nadžib je optužen za zločine protiv sirijskog naroda, uključujući i "sustavna masovna ubojstva" te proizvoljna uhićenja. Godine 2011. u Dari je započeo miroljubiva pobuna protiv Asada, nakon što su tinejdžeri sprejem ispisali antivladine grafite na zidovima svoje škole te zbog toga bili uhićeni.