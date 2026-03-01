Prosvjedi zbog Hamneijeve smrti u Pakistanu, Iraku i Indiji: Devet mrtvih u Karachiju

U Karachiju, prosvjednici su odmaknuti od konzulata, kazao je glasnogovornik lokalnih vlasti. Izvjestitelj Reutersa je čuo pucnjavu, a videosnimke prikazuju zapaljena vozila pred glavnim ulazom u konzulat.

Proiranski prosvjednici su se također okupili pred Zelenom zonom u iračkom glavnom gradu Bagdadu , gdje je sjedište američkog veleposlanstva.

Pakistanska policija je u nedjelju upotrijebila suzavac kako bi rastjerala prosvjednike koji su probili vanjsku ogradu američkog konzulata u Karachiju nakon izvješća o tome da je u američko-izraelskim napadima na Iran ubijen vrhovni vođa ajatolah Ali Hamenei, izvijestio je Reuters.

Veliki prosvjedi su izbili i u drugim dijelovima Pakistana.

Prosvjednici su zapalili zgradu u kojoj su uredi Ujedinjenih naroda u sjevernom gradu Skarduu, u inače mirnoj te pretežito šijitskoj pokrajini Gilgit-Baltistan poznatoj po planinskim vrhovima Himalaje popularnih među turistima.

"Velik broj demonstranata se okupio pred uredom UN-a u (pokrajini) Gilgit-Baltistan i spalio zgradu", kazao je glasnogovornik lokalne vlade Shabbir Mir za Reuters, dodajući da nije bilo zabilježenih žrtava.

Gomile ljudi su se ranije okupile kako bi prosvjedovale zbog Hameneijeve smrti.

Bez nasilja u Lahoreu

U središnjem pakistanskom gradu Lahoreu, stotine prosvjednika su došle do američkog konzulata, no nije bilo izvješća o nasilju.

"Neki od prosvjednika su pokušali oštetiti vrata sigurnosne ograde, nekoliko stotina metara od konzulata, no policija ih je zaustavila bez uporabe sile", kazao je očevidac Aqeel Raza za Reuters.

Također, tisuće šijita se okupilo u nedjelju u indijskom dijelu Kašmira kako bi oplakivali Hameneija, prema izvjestitelju AFP-a.

Slični događaji su održani i u drugim dijelovima pretežito šijitskog teritorija.

Ljudi su se okupili i u regionalnom središtu Srinagari. Mnogi od njih su izvikivali protuizraelske i protuameričke slogane tijekom uglavnom mirnog okupljanja.