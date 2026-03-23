Curi Trumpov rok Teheranu, oglasio se Iran; SAD izdao upozorenje Amerikancima diljem svijeta

Trumpov ultimatum Iranu istječe u jedan sat poslije ponoći

Rok od 48 sati koji je Donald Trump dao Iranu za otvaranje Hormuškog tjesnca uskoro istječe, neposredno prije ponoći po britanskom vremenu. Prema hrvatskom vremenu, to bi bilo otprilike do 1 sat poslije ponoći.

Trump je poručio da će SAD “uništiti” iranske energetske objekte ako plovni put ne bude otvoren “bez prijetnji”. U objavi je naveo da će napadi započeti s najvećim postrojenjem ako Iran ne ispuni zahtjev u zadanom roku.