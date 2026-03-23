Curi Trumpov rok Teheranu, oglasio se Iran; SAD izdao upozorenje Amerikancima diljem svijeta

RAT S IRANOM
Ključni događaji dana:
- Zračni napadi se nastavljaju dok Izrael upozorava da bi borbe s Iranom i Hezbolahom mogle potrajati još “nekoliko tjedana”.
- Britanski premijer Keir Starmer i američki predsjednik Donald Trump razgovarali su o potrebi ponovnog otvaranja Hormuškog tjesnaca, no detalji razgovora nisu objavljeni.
- Iran tvrdi da je pomorski put “otvoren za sve osim za one koji krše teritorij”.
- Azijska tržišta pala su na početku trgovanja, dok cijene nafte osciliraju.
- Izraelska vojska ranije je pokrenula “opsežne” napade na Teheran, uz poruku da cilja “terorističku infrastrukturu”.
- Najavljeno je i proširenje napada na Hezbolah u Libanonu, što potiče strah od moguće kopnene invazije.
- U regiji UAE odgovara na prijetnje projektilima, dok je Bahrein aktivirao uzbunu.
08:06
Trumpov ultimatum Iranu istječe u jedan sat poslije ponoći
Rok od 48 sati koji je Donald Trump dao Iranu za otvaranje Hormuškog tjesnca uskoro istječe, neposredno prije ponoći po britanskom vremenu. Prema hrvatskom vremenu, to bi bilo otprilike do 1 sat poslije ponoći.
Trump je poručio da će SAD “uništiti” iranske energetske objekte ako plovni put ne bude otvoren “bez prijetnji”. U objavi je naveo da će napadi započeti s najvećim postrojenjem ako Iran ne ispuni zahtjev u zadanom roku.
08:03
Trump i Starmer razgovarali o situaciji u Hormuškom tjesnacu
Britanski premijer Keir Starmer i američki predsjednik Donald Trump razgovarali su telefonom oko 20 minuta, a razgovor je ocijenjen kao “konstruktivan”. Prema Downing Streetu, razgovarali su o situaciji na Bliskom istoku, posebno o potrebi ponovnog otvaranja Hormuškog tjesnca kako bi se obnovio globalni pomorski promet.
Britanski premijer Keir Starmer i američki predsjednik Donald Trump razgovarali su telefonom oko 20 minuta, a razgovor je ocijenjen kao "konstruktivan". Prema Downing Streetu, razgovarali su o situaciji na Bliskom istoku, posebno o potrebi ponovnog otvaranja Hormuškog tjesnca kako bi se obnovio globalni pomorski promet. Složili su se da je otvaranje tjesnca ključno za stabilnost globalnog energetskog tržišta te da će uskoro ponovno razgovarati. Trump je u međuvremenu na društvenim mrežama podijelio satirični skeč o Starmeru i britanskoj vladi.
07:31
Izrael pokrenuo veliki napad na Teheran, Iran uzvraća
Izraelska vojska pokrenula je rano jutros “opsežan” zračni napad na ciljeve u Teheranu. Iranski državni mediji, uključujući agenciju Fars povezanu s Revolucionarnom gardom, izvijestili su o eksplozijama diljem grada.
“Zabilježeni su strašni zvukovi eksplozija”, navodi Fars. Izraelske obrambene snage tvrde da gađaju “terorističku infrastrukturu” u Teheranu.
Iran je lansirao novi val projektila prema Izraelu, objavile su Izraelske obrambene snage (IDF). Protuzračna obrana radi na presretanju napada, navodi se.
Tijekom noći još jedan val iranskih napada, uključujući kasetno streljivo, presretnut je iznad Tel Aviva.
✈️IAF STRIKES IN TEHRAN CONTINUE— Israel Defense Forces (@IDF) March 22, 2026
A wide-scale wave of strikes on security bodies targeted:
• A military base used for training soldiers and storing missile systems intended to target aircrafts
• A weapons production and storage facility of the Ministry of Defense
• A… pic.twitter.com/kBeQmTLhx9
07:28
Curi Trumpov rok Iranu, stigao odgovor
Rok koji je Donald Trump dao Iranu za ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca istječe za oko 24 sata. Trump je poručio da će SAD “uništiti” iranske energetske objekte ako Teheran bezuvjetno ne otvori jedan od najvažnijih svjetskih naftnih pravaca. Prema objavi, Iran ima rok do 23:44 GMT 23. ožujka (03:14 po lokalnom vremenu u Teheranu).
Teheran je odgovorio da će ciljati naftna polja povezana sa SAD-om u Zaljevu ako bude napadnut.
07:27
SAD strahuje od napada diljem svijeta
Američki State Department pozvao je građane SAD-a diljem svijeta na pojačan oprez zbog napetosti na Bliskom istoku. U objavi navodi da bi povremena zatvaranja zračnog prostora mogla uzrokovati poremećaje u putovanjima te upozorava da su američka diplomatska predstavništva već bila meta napada.
Dodaje se da bi skupine koje podržavaju Iran mogle ciljati američke interese i lokacije povezane sa SAD-om širom svijeta.
07:26
Starmer sazvao hitan sastanak
Ulagači se pripremaju za još jedan buran tjedan na financijskim tržištima nakon što je Iran rekao da će napasti energetske i vodne sustave zaljevskih susjeda ako američki predsjednik Donald Trump ostvari prijetnju napadom na iransku elektroenergetsku mrežu.
07:25
VIDEO Iranci na balističku raketu prije lansiranja nalijepili sliku europskog premijera
Iran je na balističke projektile usmjerene prema Izraelu zalijepio naljepnice s antiratnim porukama španjolskog premijera Pedra Sáncheza
Prema izvješćima iranskih medija, projektili su nosili poruke inspirirane Sánchezovim obraćanjem u vezu sukoba na Bliskom istoku.
07:25
Cijene nafte porasle treći tjedan zaredom
Cijene nafte na londonskom tržištu snažno su porasle i prošloga tjedna, trećega zaredom, jer je zbog krize na Bliskom istoku i dalje onemogućen izvoz nafte kroz Hormuški tjesnac.
07:24
Iran uzvratio prijetnjom i najavio nove napade
Iran će uzvratiti na napad na svoj elektroenergetski sektor ciljajući izraelske elektrane, kao i elektrane koje opskrbljuju američke baze električnom energijom u zemljama regije, navodi se u objavi Revolucionarne garde.