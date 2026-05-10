UBIJENI DESECI LJUDI

Papa osudio terorizam u Sahelu: 'Molim za žrtve'

I.K./Hina

10.05.2026 u 18:03

Papa Lav XIV. Izvor: EPA / Autor: JOSE SENA GOULAO
Papa Lav XIV. osudio je u nedjelju nedavne "terorističke napade" koje su izvele džihadističke grupe u Sahelu, posebno u Maliju i Čadu, i u kojima je poginulo više desetaka ljudi.

"Sa zabrinutošću sam primio informacije o porastu nasilja u regiji Sahel, posebno u Čadu i Maliju, i o nedavnim terorističkim napadima" ondje, rekao je papa Lav XIV. nakon molitve Regina Coeli na Trgu svetog Petra u Vatikanu.

"Molim za žrtve i izražavam solidarnost sa svima koji pate. Nadam se da će svi oblici nasilja prestati i potičem sve napore za mir i razvoj u ovoj voljenoj zemlji", rekao je Lav XIV.

Više desetaka ljudi je ubijeno u petak u džihadističkim napadima u središnjem Maliju, rekli su u subotu sigurnosni i lokalni izvori.

Napadi u istoj regiji, za koje su odgovornost preuzeli džihadisti Grupe za podršku islamu i muslimanima (JNIM), već su u srijedu odnijeli najmanje 30 mrtvih.

U Čadu je džihadistička skupina Boko Haram prošli tjedan ubila najmanje 26 vojnika, što je navelo vladu da u četvrtak proglasi dvadesetodnevno izvanredno stanje u regiji jezera Čad.

