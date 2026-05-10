Papa osudio terorizam u Sahelu: 'Molim za žrtve'

"Sa zabrinutošću sam primio informacije o porastu nasilja u regiji Sahel, posebno u Čadu i Maliju, i o nedavnim terorističkim napadima" ondje, rekao je papa Lav XIV. nakon molitve Regina Coeli na Trgu svetog Petra u Vatikanu.

"Molim za žrtve i izražavam solidarnost sa svima koji pate. Nadam se da će svi oblici nasilja prestati i potičem sve napore za mir i razvoj u ovoj voljenoj zemlji", rekao je Lav XIV.

Više desetaka ljudi je ubijeno u petak u džihadističkim napadima u središnjem Maliju, rekli su u subotu sigurnosni i lokalni izvori.