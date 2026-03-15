Obljetnica zvučnog topa: U Srbiji građani lupali u tave i lonce, trubili automobilima...

Datum i vrijeme odabrani su jer je u tom trenutku, prema riječima brojnih sudionika mirnog građanskog prosvjeda, tijekom odavanja počasti poginulima u padu nebodera u Novom Sadu korišten tzv. zvučni top.

U nedjelju u 19:11 sati građani Novog Sada, Beograda i drugih gradova u Srbiji obilježili su godišnjicu prosvjeda 15. ožujka 2025. kad je protiv prosvjednika, prema tvrdnjama niza svjedoka, korišteno zvučno oružje.

Istraga o tom događaju, prema procjenama brojnih organizacija civilnog društva, do danas nije značajno napredovala, a Tužiteljstvo za organizirani kriminal ranije je objavilo da ne vidi osnove za pokretanje postupka u ovom slučaju, podsjeća Vreme.

U međuvremenu, organizacije civilnog društva prikupile su svjedočanstva od više od 3000 građana koji su prisustvovali prosvjedu. Mnogi od njih izjavili su da su tada čuli neobičan i snažan zvuk koji prije nisu doživjeli. Opisi variraju, ali najčešće se spominje glasna tutnjava slična zvuku aviona ili vlaka, ponekad popraćena osjećajem toplinskih valova.

Vlasti su isprva tvrdile da država nema takve uređaje, ali kasnije je potvrđeno da određene sigurnosne strukture imaju zvučne uređaje.