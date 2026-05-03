Obilježen Dan grada Vukovara: 'Grad je dao cijelog sebe podnijevši najveću žrtvu'

Vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček (Hrvatski suverenisti), osvrnuvši se na godinu dana vlasti u Vukovaru nakon što je u svibnju prošle godine s vlasti u Gradu otišao Domovinski pokret, kazao je kako je protekla godina bila financijski zahtjevna i izazovna.

"Morali smo se suočiti s brojnim financijskim obvezama i kaznama za propali projekt megalomanske nove zgrade Ekonomske škole. Do danas smo vratili 1,2 milijun eura raznih kazni, a u fazi smo povratka još 560.000 eura koje moramo vratiti do ožujka 2027. godine. Radi toga smo bili prisiljeni povući neke nepopularne mjere poput smanjena plaća i materijalnih prava", podsjetio je Pavliček.

Izrazio je, međutim, uvjerenje da će do kraja godine doći do stabilizacije gradskih financija i ukidanja postojećih restrikcija, napomenuvši kako pri tom očekuje i pomoć Vlade.

"Kada je bilo najpotrebnije Vukovar je dao cijelog sebe podnijevši najveću žrtvu. Vjerujemo da će Vlada to prepoznati i pomoći Vukovaru da prebrodi sadašnje teškoće", poručio je Pavliček.

Pavliček: Vukovar je grad mira

Rekao je i da je Vukovar grad mira, siguran grad i grad poželjan za život.

"Ako nema mira nema niti investicija, a onda ni rasta broja uposlenih. I brojke nam idu u prilog i govore puno toga. Tako smo na povijesnoj razini broja zaposlenih, jer imamo 230 više zaposlenih nego u istom razdoblju prošle godine. Samo ove godine imamo 32 djece građana koji su se iz inozemstva vratili u Vukovar", naveo je vukovarski gradonačelnik.

Svečanoj sjednici nazočili su brojni uzvanici među kojima izaslanik predsjednika Republike, umirovljeni general pukovnik Marijan Mareković, Hrvatskog sabora, saborski zastupnik Nikola Mažar, Vlade, potpredsjednik i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić, vukovarsko-srijemski župan Ivan Bosančić, počasni građanin Vladimir Šeks i drugi.

Čestitajući Dan grada građanima Vukovara, umirovljeni general pukovnik Marijan Mareković rekao je kako je Vukovar nakon ratnih razaranja uskrsnuo poput feniksa, poželjevši mu godine razvoja i napretka.

Saborski zastupnik Nikola Mažar podsjetio je na jedinstvo branitelja u obrani Vukovara 1991., rekavši kako ono mora biti odlika i današnjih naraštaja Vukovara.

Ministar David Vlajčić poručio je da Vlada nastoji brojnim projektima i ulaganjima pomoći razvoju Vukovara, spomenuvši projekte izgradnje dviju stambenih zgrada, doma za umirovljenike i obnovu Borova naselja kroz rušenje zapuštenih tzv. Batinih vila.

Župan Ivan Bosančić, poručio je da se iznimno veseli svakom uspjehu vukovarskih gradskih čelnika jer je to i uspjeh Vukovara.

Prikazan je i dokumentarni film o gospodarskim i razvojnim postignućima Vukovara u proteklih godini dana.

U povodu Dana grada, polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata, odana je počast poginulim, nestalim i ubijenim braniteljima Vukovara.

U središtu grada održan je Cvjetni korzo uz sudjelovanje velikog broja najmlađih stanovnika grada na Dunavu, dok je u crkvi sv. Filipa i Jakova služena sveta misa.

U poslijepodnevnim satima održava se središnja svečanost 8. festivala nematerijalne kulturne baštine „Svi zaJEDNO HRVATSKO NAJ – Pozdrav iz Vukovara“, koja donosi bogat prikaz tradicije, običaja i turističkih posebnosti iz cijele Hrvatske.

U večernjim satima koncert će održati Danijela Martinović.