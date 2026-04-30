Počelo rušenje dijela kultnog naselja u Vukovaru: Zna se što će se tamo graditi

Taj industrijalac, zaslužan za nastanak vukovarske tvornice obuće Borovo koja je prije Domovinskog rata zapošljavala više od 20.000 radnika, u razdoblju od 1931. do 1938. godine dao je izgraditi 122 jednokatnice nedaleko same tvornice.

U Domovinskom ratu mnoge su pretrpjele razaranja, dosad ih je obnovljeno 100, dok je za preostalih 22 procijenjeno da ih se ne isplati obnavljati te će biti srušene.

Po riječima državnog tajnika u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Darija Tišova koji je bio nazočan početku radova, nakon što se sruše predviđeni objekti Ministarstvo planira raspisati javni poziv za izradu projektne dokumentacije za izgradnju novih.