Počelo rušenje dijela kultnog naselja u Vukovaru: Zna se što će se tamo graditi

M.Da./Hina

30.04.2026 u 12:09

Pogled na tvornicu Borovo - ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Emica Elvedji/PIXSELL
U vukovarskoj gradskoj četvrti Borovo naselje u četvrtak su započeli radovi na uklanjanju 22 tzv. Batine vile, od ukupno 122 takva objekta koje je tridesetih godina prošloga stoljeća sagradio češki industrijalac Tomaš Bata za potrebe smještaja radnika novoosnovane tvornice Borovo

Taj industrijalac, zaslužan za nastanak vukovarske tvornice obuće Borovo koja je prije Domovinskog rata zapošljavala više od 20.000 radnika, u razdoblju od 1931. do 1938. godine dao je izgraditi 122 jednokatnice nedaleko same tvornice.

U Domovinskom ratu mnoge su pretrpjele razaranja, dosad ih je obnovljeno 100, dok je za preostalih 22 procijenjeno da ih se ne isplati obnavljati te će biti srušene.

Po riječima državnog tajnika u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Darija Tišova koji je bio nazočan početku radova, nakon što se sruše predviđeni objekti Ministarstvo planira raspisati javni poziv za izradu projektne dokumentacije za izgradnju novih.

Identične zgrade

Oni će pak biti projektirani u skladu sa suvremenim standardima gradnje, uz istodobno očuvanje izvornog arhitektonskog izgleda iz razdoblja 1931.–1938. godine jer se nalaze u sklopu zaštićene kulturno-povijesne cjeline Bata-vile, upisane u registar kulturnih dobara RH, kazao je Tišov.

Stoga će se izvođač radova, tvrtka JONING iz Zagreba, koja odabrana nakon postupka javne nabave s rokom izvođenja radova u roku šest mjeseci morati pridržavati smjernica konzervatorske službe.

"Nove zgrade bit će indentične ovim starim s kojih ćemo pokušati sačuvati što više orginalne cigle kako bi je upotrijebili u novoj gradnji", kazao je Tišov.

