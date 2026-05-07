Novi krug izraelsko-libanonskih pregovora idući tjedan

V. B./Hina

07.05.2026 u 21:38

Libanon (ilustracija) Izvor: EPA / Autor: ATEF SAFADI
Sjedinjene Države planiraju ugostiti još jedan krug pregovora između predstavnika Izraela i Libanona u Washingtonu sljedeći tjedan, rekao je dužnosnik američkog State Departmenta

Rasprave su zakazane za četvrtak i petak, iako nisu dani dodatni detalji o sudionicima. Anonimni izvor iz libanonske vlade rekao je da se Sjedinjene Države zalažu za deeskalaciju sukoba u Libanonu.

Već tri tjedna na snazi ​​je krhki prekid vatre između Izraela i militantne skupine Hezbolah, no sukobi dviju strana su unatoč tome nastavljeni.

U Washingtonu su već održana dva izravna razgovora na razini veleposlanika između Izraela i Libanona.

Nakon sastanka predstavnika dviju zemalja u Bijeloj kući krajem prošlog mjeseca, predsjednik Donald Trump najavio je produženje prekida vatre između Hezbolaha i Izraela.

Izrael je rekao kako se nada da bi izravni pregovori mogli dovesti do trajnog mirovnog sporazuma s Libanonom. Premijer Benjamin Netanyahu pozvao je na razoružanje Hezbolaha, što je skupina odbila.

Libanonska vlada traži trajni prekid vatre i povlačenje izraelskih trupa iz južnog Libanona. Izrael kaže da je uspostavio "sigurnosnu zonu" u tom području, što libanonski dužnosnici opisuju kao okupaciju libanonskog teritorija.

