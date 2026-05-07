Rusija proglasila primirje u povodu proslave Dana pobjede

"Žele dopuštenje Ukrajine da održe svoju paradu, da jednom godišnje sigurno izađu na trg na sat vremena, a zatim nastave ubijati, ubijati naše ljude i voditi rat", rekao je Zelenski.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i zjavio je u četvrtak da ruski ograničeni prekid vatre razotkriva "čudnu i neadekvatnu" logiku njezinih čelnika.

"Tijekom proslave 81. obljetnice Dana pobjede , od ponoći 8. svibnja do 10. svibnja, ruska strana proglašava prekid vatre", priopćilo je ministarstvo na Telegramu.

"Rusi već govore o napadima nakon 9. svibnja. Čudna i svakako neadekvatna logika ruskog vodstva", dodao je.

Zelenskij je također rekao da Sjedinjene Države mogu najbolje održati mir u Europi, kao što su to činile tijekom Drugog svjetskog rata, pokazujući "pravedan i snažan stav protiv agresora".

Ukrajinski predsjednik kazao je ranije u četvrtak da se Rusija i dalje oglušuje na prekid vatre koji je predložila Ukrajina počevši od 6. svibnja.