Nikad neizvjesnije izbore u Danskoj mogli bi odlučiti Grenlanđani

M.Da./Hina

24.03.2026 u 20:25

Mette Frederiksen Izvor: EPA / Autor: Olivier Matthys
Danske stranke ljevice, uključujući Socijaldemokrate premijerke Mette Frederiksen, vode nad desničarskim blokom na izborima za parlament održanima u utorak, ali se ne očekuje da će jedna od grupacija osvojiti većinu mjesta, pokazale su dvije izlazne ankete

Anketa televizije DR i Epiniona dala je lijevom bloku 83 mjesta u odnosu na 79 za desnicu u skupštini od 179 mjesta, dok je anketa TV2 i Megafona predvidjela 86 mjesta za ljevicu i 75 za desnicu.

Ako se takav ili sličan rezultat službeno potvrdi, centristička stranka Umjerenjaci ministra vanjskih poslova Larsa Lökkea Rasmussena mogla bi odlučivati o tome koji će blok formirati vladu, ili čak prepustiti ulogu odlučujućeg igrača četvorici zastupnika izabranih s Grenlanda i Farskih Otoka.

Frederiksen, koja je na vlasti od 2019. godine, posljednjih je mjeseci imala koristi od svog oštrog stava protiv američkog predsjednika Donalda Trumpa oko Grenlanda, ali mnogi Danci su se umorili od njezine usredotočenosti na međunarodne poslove i optužili je za zanemarivanje domaćih problema. Djelomični rezultati izbora očekuju se kasnije navečer.

preporučujemo

IZRAELSKI SUSTAV

Što sve ima famozna 'Davidova praćka' oko koje su se pokefali Anušić i Milanović?
MREŽA SPORAZUMA

Europa iza kulisa potiho igra ključnu ulogu u ratu na Bliskom istoku
POSJET ZAGREBU

Milanović Makedoncima poručio da ne trče u EU pod svaku cijenu, a evo što je predsjednici rekao Plenković

