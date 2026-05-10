Netanyahu planira poslati vojsku u Iran: 'Otići ćemo tamo i ukloniti obogaćeni uranij'

Ratom se "puno postiglo, ali nije gotov, jer još uvijek postoji nuklearni materijal - obogaćeni uranij, koji treba ukloniti iz Irana", rekao je, dodavši da postoje i "lokacije za obogaćivanje koje treba demontirati".

Na pitanje kako planira "ukloniti" uranij iz Irana odgovorio je: "Otići ćemo onamo i ukloniti ga."

"Predsjednik (Donald) Trump mi je rekao - 'Želim ići onamo.' I mislim da je to fizički moguće. Nije u tomu problem. Ako imamo sporazum, zašto ne? To je najbolje rješenje", dodao je.

Sudbina obogaćenog uranija koji posjeduje Iran jedno je od ključnih pitanja u razgovorima između Teherana i Washingtona čiji je krajnji cilj postizanje trajnog mira.