Teoretičari urote neumoljivo kopaju: Što je istina, a što laž u slučajevima nestalih znanstvenika?

Od smrti NASA-inog znanstvenika Michaela Davida Hicksa 2023. godine do nestanka umirovljenog generala američkih zračnih snaga Williama Neila McCaslanda početkom 2026. godine, najmanje 11 osoba povezanih s američkim nuklearnim, svemirskim i zrakoplovnim istraživanjima umrlo je ili nestalo. Slučajevi su posljednjih mjeseci izazvali val teorija zavjere na internetu, u kojima se tvrdi da su znanstvenici meta napada zbog rada na osjetljivim istraživanjima. Službe SAD-a također provjeravaju je li to doista tako.

O nestancima i smrtima znanstvenika u travnju je detaljno pisao i tportal, a poveznica među ovim ljudima više je nego očita: redom su radili za Nacionalni laboratorij Los Alamos, NASA-u, Istraživački laboratorij zračnih snaga ili MIT. Imali su najviše sigurnosne certifikate i pristup tehnologijama ključnima za američku dominaciju. Slučajevi obuhvaćaju nestanke na jugozapadu SAD-a, pronalaske tijela u jezerima i ubojstva u vlastitim domovima usred noći.

Probudile su se i američke institucije - FBI istražuje moguće veze između smrti i nestanaka, dok je Nadzorni odbor Zastupničkog doma SAD-a pokrenuo istragu o mogućem riziku za nacionalnu sigurnost. Sličnu zebnju izrazio je i američki predsjednik Donald Trump koji je cijelu situaciju opisao kao 'prilično ozbiljnu'. Obitelji preminulih i nestalih inzistiraju na tome da iza većine slučajeva stoje konkretna i poznata objašnjenja: od zdravstvenih problema i osobnih kriza, do ubojstava za koja su osumnjičenici već uhićeni. No, određeni desničarski influenceri i internetski komentatori počeli povezivati ​​niz nepovezanih smrti i nestanaka spomenutih znanstvenika. Najveću pozornost javnosti na tom polu izazvala je smrt Nuna Gómeza Loureira, uglednog profesora nuklearne znanosti na MIT-u i stručnjaka za fuzijsku energiju, koji je ubijen ispred svog doma u Massachusettsu u prosincu 2025. Nedugo prije smrti imenovan je ravnateljem MIT-ovog Centra za znanost o plazmi i fuziju.

Nestao i dugogodišnji zapovjednik 'NLO baze' YouTuber Daniel List, poznat po kanalu 'Mračni novinar', teoretizirao je da Loureirov rad može imati velike posljedice na području naprednih istraživanja fuzije. Nakon toga, drugi influenceri i mediji počeli su povezivati ​​njegovu smrt s drugim slučajevima nestalih i preminulih znanstvenika. Slična nagađanja potaknuo je nestanak Williama Neila McCauslanda, bivšeg general-bojnika američkih zračnih snaga, koji je nestao iz svog doma u Albuquerqueu krajem veljače. McCausland je prethodno zapovijedao zračnom bazom Wright-Patterson, koja je desetljećima bila predmet teorija zavjere povezanih s incidentom u Roswellu, gdje su navodno pronađeni tragovi izvanzemaljaca. Teoretičari zavjere tvrde da je zajednička nit u svim slučajevima to što su ljudi povezani s osjetljivim istraživanjima u području nuklearne energije, svemira ili naprednog oružja, a neki republikanski političari dodatno su potaknuli sumnje. Kongresnik Eric Burlison rekao je za Fox News da slučajevi imaju 'sva obilježja tajne operacije vođene izvana', dok je predsjednik Nadzornog odbora James Comer rekao da je u početku mislio da se radi o 'ludoj teoriji zavjere', ali sada vjeruje da bi slučajevi mogli biti pitanje nacionalne sigurnosti.

Kako se obitelji nose s teorijama urote Jedan od slučajeva koji je privukao najviše pažnje je nestanak umirovljenog general-bojnika američkih zračnih snaga Williama Neila McCaslanda, koji je nestao iz svog doma u Novom Meksiku krajem veljače. Njegova supruga, Susan McCasland Wilkerson, pokušala je ugušiti nagađanja da je nestanak povezan s tajnim vojnim projektima. Prema CNN-u, na Facebooku je napisala da je njezin suprug imao pristup tajnim programima tijekom službe, ali da je u mirovini više od deset godina, što čini "vrlo malo vjerojatnim" da bi netko pokušao izvući zastarjele tajne iz njega. Teorije zavjere odbacila je i obitelj astrofizičara Carla Grillmeiera, koji je ubijen ispred svoje kuće u Kaliforniji u veljači. BBC izvještava da je policija uhitila osumnjičenika Freddieja Snydera, dok je Grillmireova supruga Louise rekla da su nagađanja o tome da je slučaj povezan s tajnim istragama "potpuna besmislica" te da postoje jasne činjenice o tome što se dogodilo. Prema njezinim riječima, osumnjičenik je prethodno uzrokovao probleme u susjedstvu i vjerojatno je vjerovao da ga je Grillmair prijavio policiji.

