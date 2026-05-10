POSEBNI LET

Francuski premijer o putnicima evakuiranih s kruzera s hantavirusom: Jedan ima simptome

I.K./Hina

10.05.2026 u 19:44

Sebastian Lecornu
Sebastian Lecornu Izvor: EPA / Autor: YOAN VALAT
Bionic
Reading

Jedan od petero francuskih putnika evakuiranih s kruzera MV Hondius koji su u nedjelju posebnim letom prebačeni u Francusku pokazuje simptome hantavirusa, napisao je na X-u premijer Sebastian Lecornu, dok putnici iz drugih zemalja iskrcani s broda na Tenerifama počinju stizati u svoje matične zemlje.

On je pokazivao simptome u repatrijacijskom zrakoplovu", kazao je premijer. "Tih pet putnika odmah je stavljeno u strogu izolaciju do nove odredbe. Primaju medicinsku skrb i bit će testirani i podvrgnuti zdravstvenoj procjeni”, dodao je.

Nadalje, vlada će „večeras” izdati uredbu o provedbi mjera izolacije prilagođenih tim bliskim kontaktima, dodao je.

Prve evakuacije oko 150 putnika s broda počele su u nedjelju ujutro s Tenerifa gdje je brod pristao nešto ranije.

Prvo je evakuirano četrnaest španjolskih državljana koji su stigli u Madrid gdje će biti u obaveznoj karanteni u vojnoj bolnici u glavnom gradu.

vezane vijesti

Redoslijed evakuacije

S putnicima iz Nizozemske u njihovom zrakoplovu prevest će se i putnici iz Njemačke, Belgije i Grčke, najavila je u nedjelju španjolska ministrica zdravstva Monica Garcia.

Nakon toga bit će evakuirani putnici iz Turske, Francuske, Ujedinjenog Kraljevstva i SAD-a, dodala je ministrica u obraćanju novinarima u luci Tenerife. Posljednji let za Australiju predviđen je za ponedjeljak.

Trideset članova posade ostat će na brodu i otploviti prema Nizozemskoj, gdje će biti dezinficirani.

tportal
Izvor: EPA / Autor: Miguel Barreo

Svi putnici broda MV Hondius smatraju se "kontaktima visokog rizika" i bit će praćeni 42 dana, prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (WHO).

Na kruzeru koji je plovio pod nizozemskom zastavom, a isplovio je 1. travnja iz Ushuaije u Argentini od hantavirusa je umrlo troje ljudi, nizozemski par i njemački državljanin.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
sastanak na vrhu

sastanak na vrhu

Iranski vrhovni vođa izdao nove direktive za nastavak rata
policija na terenu

policija na terenu

FOTO U Krapini ubijen šef krim-policije, stižu novi detalji; Božinović: Ovo je napad na sigurnost društva
slijede krim-istraživanja

slijede krim-istraživanja

Karlovačka policija u jednom danu pronašla čak četiri mrtva tijela u dvjema rijekama

najpopularnije

Još vijesti