Napetosti rastu: Emirati optužuju Iran za napad na naftni tanker

Ujedinjeni Arapski Emirati u ponedjeljak su optužili Iran za napad dronovima na prazan tanker za sirovu naftu koji pripada državnoj naftnoj tvrtki ADNOC iz Abu Dhabija dok je pokušavao proći kroz Hormuški tjesnac
Pomorska logistička jedinica ADNOC-a objavila je da je tanker Barakah bio prazan kad su ga napala dva drona te da nema prijava o ranjenima.
'UAE je dodatno istaknuo potrebu da Iran prekine ove ničim izazvane napade, da zajamči punu predanost trenutačnom prekidu svih neprijateljstava, kao i potpunom i bezuvjetnom ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca', priopćilo je ministarstvo vanjskih poslova.
Iran je blokirao ulazak i izlazak iz Zaljeva većini neiranskih brodova otkako su Sjedinjene Države i Izrael započeli napade na tu zemlju 28. veljače.
Prijetio je napadom na brodove kojima prolaz nije dopušten ako pokušaju proći tjesnacem kroz koji prolazi oko petina svjetskih pošiljki nafte i plina.
Agencija Ujedinjenog Kraljevstva za pomorske trgovinske operacije ranije je izvijestila da je tanker pogođen nepoznatim projektilima dok se nalazio oko 78 nautičkih milja sjeverno od Fudžaire u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.