tragedija

Najmanje dva skijaša poginula u lavini na sjeveru Italije

V. B./Hina

21.03.2026 u 19:34

Izvor: Profimedia / Autor: AFP / AFP / Profimedia
Najmanje dva turna skijaša poginula su u lavini na sjeveru Italije dok je pet osoba ozlijeđeno od kojih jedna teže, objavile su u subotu talijanske spasilačke službe

"Uzbuna je objavljena u operativnom centru oko podneva, signalizirajući da je desetak turnih skijaša odnijela lavina. Šest spasilačkih helikoptera uputilo se na mjesto nesreće, a bolnice u Bolzanu, Meranu, Bressanoneu i Innsbrucku (Austrija) obaviještene su", rekao je glasnogovornik spasilačkih službi.ž

127 mrtvih ove zime

"Nesreća je mogla biti i teža jer se ukupno 25 turnih skijaša nalazilo na mjestu gdje je došlo do lavine, podijeljeno na dvije skupine, ali veću skupinu snježni nanos je samo okrznuo", dodao je.

Rizik od lavina na tom području bio je u subotu između niskog i srednjeg.

Ove zime je već bilo nekoliko nesreća s lavinom u talijanskim Alpama, koje su rezultirale smrtnim posljedicama i ozljedama.

S posljednjim incidentom, ukupan broj smrtnih slučajeva od lavine u europskim planinama ove zimske sezone iznosi najmanje 127.Najviši broj žrtava od lavina zabilježen je u Italiji, s 34 smrtna slučaja, a slijedi Francuska s 31 slučajem te Austrija s 29 slučajeva. Podatke skuplja Europska služba za upozorenje na lavine (EAWS), udruženje službi koje upozoravaju na lavine.

Stručnjaci navode da su klimatske promjene jedan od razloga za rastući broj žrtava. Tradicionalni sezonski obrasci se mijenjaju zbog viših temperatura, što znači da snijeg više nije tako čvrst.

Snažni vjetrovi također uzrokuju nakupljanje opasnih "snježnih nanosa", dok su regije u Italiji u južnom dijelu Alpi osobito pogođene.

Dodatno, turno skijanje i skijanje izvan staza u posljednje vrijeme su sve popularniji.

Iran napao Dimonu: Grad na jugu Izraela ima jedan od najčuvanijih objekata

  • 22:01

    Ako Trumpu ovo uspije... Američka vojska već tjedan dana napada otok Harg, pojas dug osam kilometara kroz koji prolazi sav iranski izvoz nafte. S druge strane, Teheran u tom području ima čitav niz vojnih baza pomoću kojih kontrolira sjevernu stranu tjesnaca, a samim time i energetske tokove. Donosimo više o geostrateškom značenju iranskog dijela Perzijskog zaljeva, njihovoj vojnoj doktrini u tom području, kao i mogućim scenarijima daljnjih napada na Hormuz i Harg kao središta gravitacijske moći Irana. >>>Cijeli članak<<<

  • 21:51

    G7 će poduzeti mjere  Ministri vanjskih poslova zemalja G7 priopćili su da su 'spremni poduzeti potrebne mjere za podršku globalnoj opskrbi energijom. Iran je uzvratio na američko-izraelske napade ciljajući zemlje Perzijskog zaljeva, energetsku infrastrukturu i brodarstvo kroz Hormuški tjesnac, kroz koji teku značajni dijelovi svjetskih zaliha nafte.>>>Cijeli članak<<<

  • 20:49

    Izraelske karte Izraelske obrambene snage (IDF) objavile su na društvenim mrežama kartu za koju kažu da predstavlja domet iranskih balističkih projektila. Tvrde da su prošle godine otkrili kako iranski režim namjerava razviti rakete dometa 4000 kilometara, koje predstavljaju opasnost čak i za europske zemlje >>>Cijeli članak<<<
Hajdaš Dončić: Imamo državu na autopilotu i umjetnoj inteligenciji zvanoj Andrej Plenković
