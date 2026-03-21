Najmanje dva skijaša poginula u lavini na sjeveru Italije

"Uzbuna je objavljena u operativnom centru oko podneva, signalizirajući da je desetak turnih skijaša odnijela lavina. Šest spasilačkih helikoptera uputilo se na mjesto nesreće, a bolnice u Bolzanu, Meranu, Bressanoneu i Innsbrucku (Austrija) obaviještene su", rekao je glasnogovornik spasilačkih službi.ž

127 mrtvih ove zime

"Nesreća je mogla biti i teža jer se ukupno 25 turnih skijaša nalazilo na mjestu gdje je došlo do lavine, podijeljeno na dvije skupine, ali veću skupinu snježni nanos je samo okrznuo", dodao je.

Rizik od lavina na tom području bio je u subotu između niskog i srednjeg.