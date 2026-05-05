Nacionalni program 'Za žene u znanosti': U 20 godina nagrađeno 78 znanstvenica

'Ova nagrada ima vidljivost i vrijednost te doprinosi karijerama sjajnih mladih znanstvenica. Ona promiče izvrsnost, ali i ravnopravnost o kojoj često govorimo, a koja nam često ostane samo u riječima', kazala je m inistrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek na svečanosti dodjele u Hrvatskom narodnom kazalištu.

Nacionalni program 'Za žene u znanosti' provode L'Oreal Adria i Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO pri Ministarstvu kulture i medija, uz pokroviteljstvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i Rektorskog zbora RH. Priznanja u sklopu tog programa svake se godine dodjeljuju mladim znanstvenicama do 35 godina, polaznicama završnih godina doktorskih studija iz područja prirodnih znanosti, medicine i zdravstva te biotehničkih znanosti.

'Neka nam ova obljetnica bude podsjetnik koliko su znanje, ustrajnost i hrabrost važni za svaki napredak, a na nama je velika odgovornost stvarati svijet u kojem će nove generacije znanstvenica imati priliku razvijati svoj puni potencijal', istaknula je ministrica.

Predsjednik Hrvatskog povjerenstva za UNESCO, akademik Zvonko Kusić rekao je kako je program pokazao koliko su obrazovanje i znanost važni za razvoj društva. 'Živimo u kompetitivnom svijetu gdje će obrazovanje i znanost odlučiti o našoj sudbini. Ovaj je program pokazao i da se stereotipi o ženskim sklonostima mijenjaju', rekao je Kusić koji je i predsjednik izbornog povjerenstva programa.

Kusić navodi da preko dvije trećine upisanih studenata čine žene, a više od 50 posto doktorata dobivaju žene, no na vodećim pozicijama znanstveno-istraživačkih projekata to nije slučaj.

'Međutim, u ovih 20 godina vidi se pomak, žena ima sve više na vodećim pozicijama. Nadam se da smo i mi tome doprinijeli', poručio je.

Državna tajnica u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih Iva Ivanković istaknula je rast broja studentica u područjima koji su tradicionalno bila rezervirana za mušku populaciju kao što su STEM područja. Osim toga, mnoge hrvatske znanstvenice nalaze se među dva posto najcitiranijih znanstvenica svijeta u časopisima koji su međunarodno priznati.

'No, prostora za napredak itekako ima. Ako pogledamo podatke o patentima, tu su žene još uvijek znatno manje prisutne u odnosu na muškarce', kazala je.

Generalni direktor L'Oreal Adria-Balkan Maximiliano Frenza poručio je da nagrađenim znanstvenicama njihova prisutnost šalje snažnu poruku, a to je da talent nema rod.

'Vi ste već inspiracija svakoj mladoj djevojci koja se pita pripada li znanosti, a zahvaljujući vama odgovor je da', naglasio je Frenza.