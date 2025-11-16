OPTUŽNI PRIJEDLOG

Mlada aktivistica htjela prekinuti predstavu u riječkom HNK-u, o svemu se oglasila policija

I.J./Hina

16.11.2025 u 11:50

Umjetnice i aktivisti u Rijeci prekinuli premijeru Naharinove predstave i pozvali na bojkot
Umjetnice i aktivisti u Rijeci prekinuli premijeru Naharinove predstave i pozvali na bojkot Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Za K.R.U.H
Protiv 23-godišnjakinje privedene u petak jer je tijekom prosvjeda pokušala prekinuti izvođenje predstave "Venezuela" izraelskog koreografa Ohada Naharina u riječkom HNK-u, podignut je optužni prijedlog zbog prekršaja protiv javnog reda i mira, doznaje se u nedjelju u policiji.

Optužni prijedlog odnosi se na članak 6. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, o ponašanju na naročito drzak i nepristojan način na javnom mjestu, vrijeđajući građane ili narušavajući njihov mir, rekli su u Primorsko-goranskoj policijskoj upravi. Za taj prekršaj propisana je novčana kazna između 700 i 4000 eura ili zatvorska kazna do 30 dana.

Prekršajni postupak protiv 23-godišnjakinje će se provesti redovitim putem, te je puštena na slobodu.

Prije premijerne izvedbe plesne predstave svjetski uglednog izraelskog koreografa Ohada Naharina "Venezuela" u HNK Ivana pl. Zajca, desetak mlađih aktivista ispred HNK je izražavalo podršku Palestini, noseći transparente, zviždeći i uzvikujući poruke putem megafona.

Umjetnice i aktivisti u Rijeci prekinuli premijeru Naharinove predstave i pozvali na bojkot Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Za K.R.U.H

Jedna od aktivistica je pokušala onemogućiti izvođenje predstave unutar kazališta. Tijekom predstave s jedne od loža HNK je zviždala zviždaljkom dok nije udaljena, a izvođači su unatoč ometanju nastavili s izvedbom zahtjevne koreografije. Aktivisti su nastavili s prosvjedom i nakon završetka predstave, izvikujući gledateljima na odlasku "Publiko srami se", "HNK srami se".

Ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek u subotu je na društvenoj mreži X osudila pokušaj prekida predstave "Venezuela" izraelskog koreografa Ohada Naharina u riječkom HNK, poručivši da su u demokratskoj Hrvatskoj svi slobodni iznositi svoje stavove, ali je neprihvatljivo nasilno prekidati predstavu i ometati publiku.

Posebno je neprihvatljivo, istaknula je,  što su prosvjednici svoj performans organizirali zbog toga što je svjetski ugledan koreograf Ohad Naharin Židov.

"Ne smije se i ne može briga za stradanja palestinskog naroda iskazivati porukama koje se mogu tumačiti kao antisemitizam", dodala je ministrica kulture.

Iz riječkog HNK su u subotu priopćili kako je  "skupina prosvjednika organizirano pokušala prekinuti tijek izvedbe te je uz uporabu zviždaljki, megafona i transparenata onemogućila redovito odvijanje programa. Takvo je ponašanje stvorilo atmosferu nelagode i nesigurnosti među publikom, umjetnicima i kazališnim osobljem. U dvorani se u tom trenutku nalazilo nekoliko stotina posjetitelja, među njima i djeca te starije osobe".

Riječki HNK  zahvalio je publici na smirenosti i strpljenju te ansamblu i tehničkoj ekipi na visokoj profesionalnosti zahvaljujući kojoj je “Venezuela” ipak izvedena na iznimnoj umjetničkoj razini.

"Sigurnost publike i zaposlenika naš je apsolutni prioritet; u suradnji s nadležnim službama poduzet ćemo sve potrebne korake kako bi se program nesmetano nastavio", naveli su iz riječkog HNK-a.

Plesna predstava svjetski uglednog izraelskog koreografa Ohada Naharina "Venezuela" praizvedena je 2017. godine u Tel Avivu, a od tada je gostovala diljem svijeta s velikim uspjehom.

