Mlada aktivistica htjela prekinuti predstavu u riječkom HNK-u, o svemu se oglasila policija

Protiv 23-godišnjakinje privedene u petak jer je tijekom prosvjeda pokušala prekinuti izvođenje predstave "Venezuela" izraelskog koreografa Ohada Naharina u riječkom HNK-u, podignut je optužni prijedlog zbog prekršaja protiv javnog reda i mira, doznaje se u nedjelju u policiji.

Optužni prijedlog odnosi se na članak 6. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, o ponašanju na naročito drzak i nepristojan način na javnom mjestu, vrijeđajući građane ili narušavajući njihov mir, rekli su u Primorsko-goranskoj policijskoj upravi. Za taj prekršaj propisana je novčana kazna između 700 i 4000 eura ili zatvorska kazna do 30 dana. Prekršajni postupak protiv 23-godišnjakinje će se provesti redovitim putem, te je puštena na slobodu. Prije premijerne izvedbe plesne predstave svjetski uglednog izraelskog koreografa Ohada Naharina "Venezuela" u HNK Ivana pl. Zajca, desetak mlađih aktivista ispred HNK je izražavalo podršku Palestini, noseći transparente, zviždeći i uzvikujući poruke putem megafona.

Umjetnice i aktivisti u Rijeci prekinuli premijeru Naharinove predstave i pozvali na bojkot Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Za K.R.U.H





Jedna od aktivistica je pokušala onemogućiti izvođenje predstave unutar kazališta. Tijekom predstave s jedne od loža HNK je zviždala zviždaljkom dok nije udaljena, a izvođači su unatoč ometanju nastavili s izvedbom zahtjevne koreografije. Aktivisti su nastavili s prosvjedom i nakon završetka predstave, izvikujući gledateljima na odlasku "Publiko srami se", "HNK srami se". Ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek u subotu je na društvenoj mreži X osudila pokušaj prekida predstave "Venezuela" izraelskog koreografa Ohada Naharina u riječkom HNK, poručivši da su u demokratskoj Hrvatskoj svi slobodni iznositi svoje stavove, ali je neprihvatljivo nasilno prekidati predstavu i ometati publiku.