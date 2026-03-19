Ministarstvo branitelja: 'Vučić huška i manipulira'

Ustvrdili su pritom da se srbijansko vodstvo kontinuirano odbija suočiti sa povijesnim činjenicama i vlastitom odgovornošću za agresiju na Hrvatsku.

'Riječ je o nastavku političkog 'teatra apsurda' u kojem se agresora pokušava prikazati žrtvom, a sustavno prikrivanje ratnih zločina i skrivanje ključne dokumentacije cinično predstavlja kao suradnja', priopćilo je Ministarstvo hrvatskih branitelja.

'Umjesto da danas, s pozicije vlasti, osigura procesuiranje ratnih zločina i otvaranje arhiva koji bi rasvijetlili sudbine nestalih, predsjednik Vučić ponovno poseže za huškačkom retorikom i koristi tragediju nestalih osoba kao sredstvo političke manipulacije', naveli su u priopćenju.

Ministarstvo ističe da je važno jasno i nedvosmisleno reći da je Republika Hrvatska bila žrtva brutalne i otvorene velikosrpske agresije.

Taj rat, poručili su, nije bio 'građanski sukob', već agresija na suverenitet Hrvatske s ciljem stvaranja tzv. 'Velike Srbije' tijekom koje su počinjeni brojni zločini od Vukovara i Škabrnje do dalmatinskog zaleđa.

Masovna ubojstva, sustavna silovanja, razaranja čitavih gradova i odvođenja u logore na teritoriju Srbije bili su dio zločinačke politike, kažu u ministarstvu.

Mnogi nalogodavci i izvršitelji najtežih zlodjela i danas slobodno šetaju ulicama srbijanskih gradova, uživajući zaštitu tamošnjih institucija, dok Beograd uporno odbija njihovo procesuiranje i izručenje.

Izjave o navodnim planovima za napad na Srbiju opasna manipulacija

Ministarstvo, uz to upozorava, da 'najnovije radikalne izjave o navodnim planovima za napad na Srbiju i optužbe o sudjelovanju hrvatskih službi u rušenju srbijanske vlasti predstavljaju opasnu manipulaciju'.

Takva retorika, ustvrdili su, služi isključivo za unutarnje političke potrebe i pokušaj skretanja pozornosti s činjenice da Srbija nikada nije preuzela odgovornost za svoja nedjela.

Vučića su prozvali da svjesno prešućuje da se informacije o nestalima, evidencije o odvođenjima i zapisnici o premještanju posmrtnih ostataka u masovne grobnice, nalaze u arhivima JNA i MUP-a Srbije.

'Ti se dokumenti i danas namjerno skrivaju jer bi njihovo objavljivanje izravno razotkrilo zapovjedni lanac odgovornosti', kaže se u priopćenju.

Ministarstvo navodi i da Hrvatska traga za svim nestalim državljanima RH bez obzira na nacionalnost, što potvrđuju i identifikacije žrtava hrvatskih državljana čije obitelji žive u Srbiji.

Rezultati hrvatskih institucija od 2016. godine pokazuju da su ekshumirani ostaci najmanje 233 osobe, a identificirano je 340 žrtava. Otkriveno je više od 40 pojedinačnih i 7 masovnih grobnica, poput Petrovačke dole, gdje su žrtve bacane na smeće kako bi se sakrio trag zločina.

'Umjesto izmišljanja neprijatelja, bilo bi vrijeme da se Srbija suoči sa svojom prošlošću te da Beograd napokon učini ono što izbjegava tri desetljeća: otvori arhive JNA, prestane štititi ratne zločince i omogući obiteljima istinu o njihovim najmilijima', priopćilo je ministarstvo.