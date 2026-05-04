Veliki uspjeh pulske bolnice: Prvia biopsija dojke 'kontrastno pojačanom mamografijom'

Riječ je o značajnom iskoraku u području radiološke i onkološke dijagnostike, koji omogućuje preciznu analizu sumnjivih lezija dojke koje nisu vidljive standardnim metodama poput ultrazvuka ili konvencionalne mamografije.

Prema posljednjim dostupnim podacima Registra za rak, u Istarskoj županiji godišnje se dijagnosticira oko 140 novih slučajeva raka dojke. U 85 do 90 posto slučajeva riječ je o ranom stadiju bolesti, kod kojeg pravovremeno postavljena dijagnoza omogućuje vrlo visoke stope izlječenja, uz petogodišnje preživljenje koje doseže i do 95 posto.

Standardna dijagnostika bolesti dojke uključuje mamografiju i ultrazvuk, dok se u određenim slučajevima koriste i napredne metode poput magnetske rezonancije i kontrastno pojačane mamografije.