Veliki uspjeh pulske bolnice: Prvia biopsija dojke 'kontrastno pojačanom mamografijom'

U pulskoj Općoj bolnici u ponedjeljak je po prvi put uspješno izvedena biopsija dojke vođena kontrastno pojačanom mamografijom (CEM), čime se ta ustanova, uz KBC Zagreb, svrstava među rijetke u Hrvatskoj koje provode taj suvremeni dijagnostički postupak, izvijestili su iz pulske bolnice. .
Riječ je o značajnom iskoraku u području radiološke i onkološke dijagnostike, koji omogućuje preciznu analizu sumnjivih lezija dojke koje nisu vidljive standardnim metodama poput ultrazvuka ili konvencionalne mamografije.
Prema posljednjim dostupnim podacima Registra za rak, u Istarskoj županiji godišnje se dijagnosticira oko 140 novih slučajeva raka dojke. U 85 do 90 posto slučajeva riječ je o ranom stadiju bolesti, kod kojeg pravovremeno postavljena dijagnoza omogućuje vrlo visoke stope izlječenja, uz petogodišnje preživljenje koje doseže i do 95 posto.
Standardna dijagnostika bolesti dojke uključuje mamografiju i ultrazvuk, dok se u određenim slučajevima koriste i napredne metode poput magnetske rezonancije i kontrastno pojačane mamografije.
Značajno skrraćenje vremena
Biopsija širokom iglom danas predstavlja zlatni standard za postavljanje konačne dijagnoze i određivanje bioloških karakteristika tumora, što je ključno za planiranje daljnjeg liječenja, a uvođenjem kontrastno vođene biopsije omogućena je precizna ciljanja i analiza lezija vidljivih isključivo na kontrastnim snimkama..
"Postupak se izvodi u mamografskoj sali, primjenom stereotaktičkog principa uz korištenje kontrastnih slika. Prednosti metode uključuju bržu i precizniju dijagnostiku i u najsloženijim slučajevima, značajno skraćenje vremena od sumnje na malignu bolest do konačne dijagnoze, te veću dostupnost suvremene dijagnostike pacijenticama u Istarskoj županiji", kazao je ravnatelj bolnice Andrej Angelini.
U usporedbi s MR-vođenim biopsijama, ova metoda je dostupnija, vremenski kraća, financijski učinkovitija te bolje podnošljiva za pacijentice.
Angelini ističe kako se radi o softverskoj nadogradnji postojećeg mamografskog sustava, čime se dodatno unapređuje kvaliteta zdravstvene usluge bez potrebe za velikim infrastrukturnim ulaganjima.
Uvođenje te tehnologije predstavlja značajan korak u daljnjem razvoju OB Pula te doprinosi podizanju razine zdravstvene skrbi na suvremene europske standarde, uz potencijalno pozicioniranje bolnice kao regionalnog referentnog centra za dijagnostiku bolesti dojke, poručuju iz te zdravstvene ustanove.