Merz traži da EU zabrani ulazak ruskim vojnicima: To je ozbiljna prijetnja

B. S. / Hina

15.03.2026 u 00:25

Izvor: EPA / Autor: CLEMENS BILAN
Njemački kancelar Friedrich Merz supotpisnik je pisma u kojem se od vrha Europske unije traži uvođenje zabrane ulaska ruskim vojnicima koji su sudjelovali ili sudjeluju u ratu protiv Ukrajine na područje EU-a, javili su su u subotu njemački mediji.

„Mogući ulazak boraca u schengenski prostor predstavlja ozbiljnu prijetnju unutarnjoj sigurnosti“, navodi se u pismu koje je osim Merza potpisalo još šest čelnika zemalja članica EU-a, a koje je upućeno predsjednici Europske komisije Ursuli von der Leyen i predsjedniku Europskog vijeća Antóniu Costi.

Kako se navodi, te bi osobe, između ostalog, mogle počiniti kaznena djela s elementima nasilja, djelovati u kriminalnim mrežama ili ekstremističkim pokretima ili podupirati neprijateljske aktivnosti Rusije.

Opasnost se ocjenjuje posebno velikom jer se među borcima koji su djelovali u Ukrajini nalazi više od 180.000 osuđenih kriminalaca koji su regrutirani iz ruskih zatvora i poslani na bojišnicu.

Prema mišljenju potpisnika pisma, tema je toliko ozbiljna da zahtijeva političku pozornost na najvišoj razini i koordinirani europski odgovor.

Merz te čelnici Estonije, Finske, Latvije, Litve, Poljske, Rumunjske i Švedske žele je stoga uvrstiti i na dnevni red samita EU-a idućeg četvrtka.

Estonija je već prije nekoliko tjedana pokrenula prvu inicijativu o mogućim zabranama ulaska.

U dokumentu iz siječnja ove godine iza kojeg stoji estonska vlada, a koji prenose njemački mediji, navodi se da je od 2022. godine procijenjeno da je 1,5 milijuna ruskih državljana sudjelovalo u borbenim djelovanjima, a oko 640.000 ih je i dalje aktivno na terenu.

Kako se nadalje navodi, njihova zajednička obilježja uključuju borbeno iskustvo i primjenu nasilja, uključujući i vjerojatno sudjelovanje u ratnim zločinima nad ukrajinskim stanovništvom.

U dokumentu se traži da sve države članice EU-a i šengenskog prostora uvedu zabranu ulaska za identificirane ruske državljane koji su sudjelovali u agresiji na Ukrajinu te im uskratiti vize i boravišne dozvole.

vezane vijesti

preporučujemo

MALO SU SE ZALETJELI

Amerikanci se hvale, a ne znaju vojnu povijest: Tko je sve potapao brodove od Drugog svjetskog rata naovamo
OPASNA OPERACIJA

Trumpov miljenik se distancira od rata u Iranu: Situacija na terenu je kaotična
IZBORNA SKUPŠTINA

Tomašević i Benčić ostaju na čelu Možemo!, obećali pobjedu na izborima

