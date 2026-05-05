Medved na obljetnici Grofa iz Dubrovnika: 'Odlikuju vas odvažnost i hrabrost'

Jedinica je osnovana 5. svibnja 1991. godine u Platu, a osim obrane Dubrovnika i oslobađanja juga Hrvatske sudjelovala je i u svim važnijim vojnim operacijama od Papuka do Velebita. Pritom je život izgubilo jedanaest pripadnika SJP Grof.

„U mozaiku naših pobjeda grb Specijalne jedinice policije Grof zlatnim je pečatom utkan u našu noviju povijest. Odlikuju vas odvažnost i hrabrost te vjera u pobjedu i optimizam. Ostali ste ovdje, preuzeli ste svoju ulogu i svi do jednog bili ste kadri žrtvovati svoje živote za slobodu", poručio je ministar hrvatskih branitelja.

"Pozivam vas da i ubuduće nastavite snažno pronositi ime pripadnika Grofa, kako bi mladima jasno ukazali na važnost vašeg sudjelovanja u obrambenom Domovinskom ratu. Lekcije koje su tada pisane i danas imaju svoj smisao“, istaknuo je Medved. Predsjednik Udruge SJP Grof Nikica Lazarević rekao je kako svako ime poginulih članova postrojbe nosi priču o hrabrosti, žrtvi i bezuvjetnoj predanosti domovini.

„Kad je bilo najteže oni nisu uzmaknuli niti su birali lakši put. Izabrali su služiti i platili su najvišu cijenu. Danas stojimo ovdje zahvaljujući njima. Izražavam duboku zahvalnost svima koji su kroz godine bili dio našeg puta“, rekao je Lazarević.

„Dok je barbar zloćudnog mozga i bez srca planirao oteti i prisvojiti nešto što mu ne pripada i čega nije vrijedan, srca naših ljudi kucala su kao jedno. Grofovi su rođeni u odmaralištu Hidroelektrane Dubrovnik. Iskazivali su se djelujući od Konavala do Stona i od Papuka do Velebita", istaknuo je član Udruge SJP Grof Edi Bajurin.

"Svoj DNK utisnuli su u brojnim akcijama, a pogotovo u vrijeme najžešćih napada na Dubrovnik i okolicu. S ponosom i zahvalnošću, sa suzom u oku i gropom u grlu prisjećamo jedanaestorice gromada od ljudi, čija vesela lica i hrabre oči nikad nećemo zaboraviti“, kazao je.

Na svečanoj akademiji u Kazalištu Marina Držića govorili su i umirovljeni general Željko Sačić, dubrovački gradonačelnik Mato Franković i županijska pročelnica Đurđica Popović. Predstavljena je i monografija „Specijalna jedinica policije Grof Policijske uprave Dubrovnik u Domovinskom ratu 1991. – 1996.“.

Prethodno je na gradskom groblju Boninovo odana počast poginulim braniteljima, a svetu misu u crkvi Male braće predvodio je vojni biskup Jure Bogdan, nakon čega je uslijedio svečani mimohod Stradunom.