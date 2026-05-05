Devet godina na čelu Sabora: Jandroković ispisao rekord

„Devet godina na čelu Hrvatskog sabora. Hvala svima na povjerenju i podršci“, kratko je poručio u objavi na društvenoj mreži.

Prvi je put za predsjednika Sabora izabran 5. svibnja 2017. godine, potom u srpnju 2020., pa u svibnju 2024. godine.

Uzme li se u obzir da je prvi višestranački Sabor konstituiran prije 36 godina, 30. svibnja 1990. godine, Jandrokovićev mandat čini četvrtinu tog razdoblja.

U bogatoj političkoj karijeri, Jandroković je više puta biran za saborskog zastupnika, a osim toga bio je i ministar vanjskih poslova, potpredsjednik Vlade kada je Hrvatska postala članica NATO-a.