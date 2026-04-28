FOTO U jami kod Tisnog pronađena masovna grobnica iz Drugog svjetskog rata

U jami Golubinka na brdu Sopanj, na području Općine Tisno u Šibensko-kninskoj županiji, pronađena je još jedna masovna grobnica s posmrtnim ostacima žrtava iz Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja, a lokaciju je danas posjetio potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, priopćilo je Ministarstvo hrvatskih branitelja

Uz ministra su bili šibensko-kninski župan Paško Rakić i ravnateljica Uprave za zatočene i nestale Ana Filko, kao i djelatnici Ministarstva hrvatskih branitelja te pripadnici Hrvatske vojske i policije i speleolozi koji provode terensko-speleološka istraživanja i ekshumaciju, koja je u tijeku. Većina žrtava u jamu bačena živa s visine od oko 16 metara Ministar Medved izjavio je da su dosad ekshumirani posmrtni ostaci 18 žrtava bačenih u jamu tijekom i nakon Drugog svjetskog rata, a prema prvim nalazima, riječ je pretežno o mlađim osobama u dobi od oko 20 godina, među kojima su najmanje tri ženske osobe i dječak od približno 14 godina.

„I ovdje u ovoj jami možemo vidjeti pristup zločinačke naravi", poručio je ministar, podsjetivši kako je sličan obrazac zabilježen i prije nekoliko dana, kada je na području Dubrave u Zagrebu u dvije odvojene masovne grobnice pronađeni posmrtni ostaci više od 50 osoba. Ministar je kazao i da su pronađene čahure koje ukazuju na to da je dio žrtava ubijen prije bacanja u jamu, dok analiza kostiju pokazuje da je većina žrtava u jamu bačena živa s visine od oko 16 metara.

U jami Golubinka pronađena masovna grobnica Izvor: Ministarstvo hrvatskih branitelja / Autor: Ministarstvo hrvatskih branitelja

„Možemo samo zamisliti strahote tih polomljenih osoba koje su bačene u ovu jamu i patnje koje su imali umirući u njoj", istaknuo je Medved te najavio nastavak terenskih istraživanja i probnih iskapanja svugdje gdje postoje saznanja o stradavanjima i mogućim grobištima. Ministar Medved: Svaki čovjek ima pravo na dostojno počivalište „Osuđujemo taj zločin i ono što možemo učiniti danas jest omogućiti tim osobama pravo na grob", poručio je ministar Medved, zaključivši da svaki čovjek ima pravo na dostojno počivalište. Zahvalio je županu Šibensko-kninske županije na suradnji te djelatnicima Ministarstva hrvatskih branitelja i svima koji sudjeluju u tom procesu, kao i angažiranim speleolozima te pirotehničarima koji su prije ulaska u jamu proveli pirotehnički pregled. Posebno poštovanje iskazao je žrtvama i njihovim obiteljima, najavivši da će se, ovisno o stanju posmrtnih ostataka, pokušati provesti i identifikacija žrtava, za koje postoje saznanja da su lokalni stanovnici iz tog vremena. Uz aktivnosti vezane uz žrtve Drugog svjetskog rata, ministar je podsjetio kako prioritet Ministarstva hrvatskih branitelja ostaje Domovinski rat te da se ovih dana intenzivno provode probna iskapanja i traganje za nestalim osobama na širem području Hrvatske.