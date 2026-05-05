traje potraga

Božinović: Identificirana osoba povezana sa smrti migranata, nije hrvatski državljanin

M. Šu.

05.05.2026 u 15:33

Davor Božinović
Davor Božinović Izvor: Pixsell / Autor: Neva Zganec/PIXSELL
Pogoršalo se stanje jednog od dvojice migranata zaprimljenih prekjučer u karlovačku opću bolnicu. Podsjetimo, u pokušaju krijumčarenja više osoba na području općine Netretić, četiri su osobe preminule, a dvije teško ozlijeđene. Dok se jedan pacijent oporavlja, drugi je prebačen u jedinicu intenzivnog liječenja

'Jedan od naših zaprimljenih pacijenata, koji je primarno liječen na našem odjelu, a zbog uvjeta u kojima se našao, hipotermije, nagnječenja, nažalost došlo je do pogoršanja određenih nalaza, primarno bubrežnih funkcija, i zbog jednog nadzora i intenzivne metode liječenja, sada više ne konzervativnih, zaprimljen je u jedinicu intenzivne medicine na daljnje liječenje kako bi se mogla pružiti intenzivna potpora', ispričala je za HRT Mirjana Lončarić Katušin, voditeljica Odjela za anesteziologiju, reanimatologiju, intenzivnu medicinu i liječenje boli, OB Karlovac.

Božinović: Identificiran osumnjičeni, međunarodna potraga u tijeku

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je da su na tragu odgovorne osobe za ovu tragediju.

'Prema dosad prikupljenim podacima, policija je utvrdila identitet osobe koja se može dovesti u vezu s ovim događajem. Ta osoba nije hrvatski državljanin i u ovom trenutku postoji vrlo dinamična međunarodna policijska suradnja s ciljem prikupljanja dokaza. Radi se o vrlo teškom kaznenom djelu i sigurno da nećemo odustati od traženja osobe koju smo identificirali', izjavio je Božinović.

