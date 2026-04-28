Medved najavio: 'U Imotskom ćemo izgraditi braniteljski centar'

Bi. S. / Hina

28.04.2026 u 22:13

Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barisin/PIXSELL
U povodu 35. obljetnice 4. gardijske brigade 'Pauci' u utorak je u Solinu održana svečana akademija na kojoj je istaknuto da treba čuvati vrijednosti Domovinskog rata kao temelja Hrvatske, a ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved najavio je izgradnju braniteljskog centra u Imotskom

'U iduće dvije godine u Imotskom ćemo izgraditi braniteljski centar kao znak zahvalnosti 4. gardijskoj brigadi', rekao je ministar Medved koji je na svečanosti u Solinu bio i kao izaslanik predsjednika Vlade.

Pozvao je da se u hrvatskom društvu gradi ozračje u kojem hrvatski branitelji, kako je rekao, neće biti poniženi.

'Pozivam i da njegujemo zajedništvo kakvo smo imali u Domovinskom ratu što je pridonijelo našoj pobjedi nad velikosrpskom agresijom,' istaknuo je te naglasio da je 4. gardijska brigada dala ključan doprinos oslobađanju Hrvatske u Domovinskom ratu.

'Ovakvim svečanostima, kao što je 35. obljetnica osnutka 4. gardijske brigade, otrza se od zaborava uloga i doprinos 4. gardijske brigade, ali i doprinos ostale tri gardijske brigade u oslobađanju Hrvatske', poručio je Medved.

Umirovljeni general Damir Krstičević je istaknuo da su četiri gardijske brigade nastale u teškim okolnostima kad je Hrvatska bila izvrgnuta velikosrpskoj agresiji i postale su temeljni kamen moderne Hrvatske vojske i nezavisne Hrvatske.

Upozorio je kako današnje okolnosti u svijetu govore da sigurnost i mir nisu darovani jednom zauvijek.

'Rat u Ukrajini pokazuje da se u današnjoj  Europi mir i sloboda još uvijek mogu naći pod prijetnjom brutalne agresije', rekao je Krstičević. Dodao je da ratovi u Iranu i na Bliskom istoku potvrđuju  koliko su globalna sigurnost, stabilnost i mir krhki i koliko brzo nesigurnost može prijeći granice regija i postati prijetnja svijetu.

'Zato je važno da Hrvatska bude budna i da ulažemo u svoju vojsku', poručio je Krstičević.

Kazao je da su Vlada i premijer Plenković jasno prepoznali važnost ulaganja u obranu i sigurnost. Dodao je da je zato važno i uvođenje temeljnog vojnog osposobljavanja.

Četvrta gardijska brigada 'Pauci' je uspješno sudjelovala u nizu važnih akcija u Domovinskom ratu - od oslobađanja juga Hrvatske, Maslenice, Oluje do operacije Južni potez.

Kroz nju je prošlo više od 7.500 branitelja, oko 1.600 ih je ranjeno, a gotovo 200 je poginulih i nestalih.

Naziv "Pauci" brigada je preuzela u čast svog zapovjednika Andrije Matijaša Pauka.

