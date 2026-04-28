Medved najavio: 'U Imotskom ćemo izgraditi braniteljski centar'

'U iduće dvije godine u Imotskom ćemo izgraditi braniteljski centar kao znak zahvalnosti 4. gardijskoj brigadi', rekao je ministar Medved koji je na svečanosti u Solinu bio i kao izaslanik predsjednika Vlade.

Pozvao je da se u hrvatskom društvu gradi ozračje u kojem hrvatski branitelji, kako je rekao, neće biti poniženi.

'Pozivam i da njegujemo zajedništvo kakvo smo imali u Domovinskom ratu što je pridonijelo našoj pobjedi nad velikosrpskom agresijom,' istaknuo je te naglasio da je 4. gardijska brigada dala ključan doprinos oslobađanju Hrvatske u Domovinskom ratu.

'Ovakvim svečanostima, kao što je 35. obljetnica osnutka 4. gardijske brigade, otrza se od zaborava uloga i doprinos 4. gardijske brigade, ali i doprinos ostale tri gardijske brigade u oslobađanju Hrvatske', poručio je Medved.