Macron odbio Trumpa: Nećemo sudjelovati u otvaranju Hormuškog tjesnaca usred napada

Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je u utorak da Francuska nikada neće sudjelovati u operacijama ponovnog otvaranja Hormuškog tjesnaca u ratnim okolnostima, čime je odbacio komentare američkog predsjednika Donalda Trumpa da je Pariz spreman pomoći

Govoreći na događaju u Bijeloj kući u ponedjeljak, Trump je rekao da je razgovarao s Macronom, dajući mu ocjenu "8 od 10" za njegov stav prema tome da saveznici zaustave blokadu Hormuškog tjesnaca te je predložio da se Macron pridruži američkim naporima. Francuska radi na postratnoj koaliciji "Nismo strana u sukobu i zato Francuska nikada neće sudjelovati u operacijama otvaranja ili oslobađanja Hormuškog tjesnaca u trenutačnom kontekstu", rekao je Macron na početku sastanka kabineta na kojem se raspravljalo o sukobima na Bliskom istoku. Francuska nastavlja s vlastitim naporima da okupi koaliciju za osiguranje Hormuškog tjesnaca nakon što se sigurnosna situacija stabilizira i bez sudjelovanja SAD-a, rekli su francuski dužnosnici.

"Uvjereni smo da kada se situacija smiri, i namjerno koristim ovaj izraz u širokom smislu, kada se situacija smiri, odnosno kada glavno bombardiranje prestane, spremni smo, zajedno s drugim nacijama, preuzeti odgovornost za sustav pratnje", rekao je Macron. Europske države su uglavnom po strani u američko-izraelskom ratu protiv Irana i osvetničkim napadima Irana na Izrael, američke baze i zaljevske države. No s obzirom na to da su pomorske rute pogođene, a sukob uzrokuje rast cijena nafte, europske sile pokušavaju pronaći način za obranu svojih interesa. Francuska se već prošlog tjedna konzultirala s europskim i azijskim državama, uključujući Indiju, te s arapskim državama Perzijskog zaljeva kako bi se izradio plan prema kojemu bi ratni brodovi pratili tankere i komercijalne brodove kroz tjesnac, rekli su dužnosnici. "Ali ovo je složen pothvat koji uključuje političke i tehničke aspekte, očito sa svim dionicima u pomorskom prometu, uključujući osiguravatelje i operativno osoblje", rekao je Macron. "Ovi napori će zahtijevati rasprave i deeskalaciju s Iranom", rekao je francuski predsjednik. Trumpovi pozivi odbijeni Trump je pozvao nacije da pomognu u nadzoru Hormuškog tjesnaca nakon što je Iran odgovorio na američke i izraelske napade dronovima, raketama i minama kako bi učinkovito zatvorio kanal za tankere koji inače kroz taj tjesnac prevoze petinu svjetske nafte i ukapljenog prirodnog plina. Nekoliko američkih saveznika već je odbilo Trumpov poziv.

