Novi detalji: 19-godišnjak prijetio bombama školama diljem Hrvatske

Sumnja se da je osumnjičeni od 24. do 29. travnja 2026. u Pločama, s ciljem izazivanja straha i masovne panike među građanima, putem mobilnog uređaja pristupio internetskom servisu te slao prijeteće poruke elektroničkom poštom. Poruke je, koristeći korisnički račun otvoren na ime druge osobe, uputio na veći broj adresa državnih institucija i tijela.

U njima je prijetio aktiviranjem eksplozivnih naprava u više obrazovnih i odgojnih ustanova na području Zagreba, Zadra, Opuzena, Splita i Ploča.

Zbog sadržaja poruka, koje su uključivale prijetnje masovnim žrtvama i materijalnom štetom, nadležne službe provele su evakuaciju škola i vrtića te protueksplozivne preglede objekata. Time je izazvano uznemirenje i strah među djecom, zaposlenicima i širom javnošću.

Nakon ispitivanja osumnjičenog, USKOK će sucu istrage Županijskog suda u Splitu predložiti određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, sukladno Zakonu o kaznenom postupku.