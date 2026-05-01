Stiže snažan El Niño: Evo kakvo nas ljeto čeka u Europi

ENSO ciklus (Južna oscilacija El Niño) jedan je od ključnih klimatskih sustava koji utječe na globalno vrijeme. Riječ je o izmjeni toplih (El Niño) i hladnih (La Niña) faza u ekvatorijalnom dijelu Tihog oceana, koje se obično smjenjuju svakih jedne do tri godine.

Glavni pokretač tih promjena je snažan oceanski Kelvinov val, koji je posljednjih tjedana dodatno ojačao i time okončao višegodišnji utjecaj La Niñe. Kako topla anomalija izlazi na površinu, očekuju se promjene u globalnoj cirkulaciji zraka, uključujući i pomake mlazne struje.

Svaka od tih faza utječe na odnos oceana i atmosfere te posljedično na vremenske obrasce diljem svijeta. Dok La Niña donosi hladnije anomalije oceana, El Niño ih zamjenjuje toplima, što može imati široke klimatske posljedice.

Najnoviji podaci pokazuju da se hladne anomalije brzo povlače, dok tople jačaju, čime započinje nova faza koja bi mogla potrajati kroz 2026. i 2027. godinu. Posljednjih tjedana taj se proces dodatno ubrzao.

Prognoza za ljeto 2026.

Meteorološko ljeto obuhvaća lipanj, srpanj i kolovoz, a prognoze se temelje na modelima Europskog centra za srednjoročne vremenske prognoze (ECMWF) i britanskog UKMO-a.

Prema ECMWF-u, veći dio Europe očekuju iznadprosječne temperature. Topliji zrak širit će se od juga prema središnjoj i sjevernoj Europi, uz utjecaj područja nižeg tlaka na zapadu kontinenta.

Što se tiče oborina, više kiše od prosjeka očekuje se u južnoj, jugoistočnoj i istočnoj Europi te na krajnjem sjeveru. S druge strane, središnji i sjeverozapadni dijelovi mogli bi imati manje oborina, što uz povišene temperature povećava rizik od suše.

Potvrda i iz britanskog modela

Slične trendove pokazuje i model britanskog Meteorološkog ureda (UKMO). I ovaj sustav predviđa utjecaj zone niskog tlaka nad sjevernim Atlantikom, koja potiče dotok toplijeg zraka prema Europi i podiže temperature.

Raspored oborina također je usporediv s ECMWF-om – više kiše na jugu i sjeveru kontinenta, dok se u središnjim i zapadnim dijelovima očekuju prosječne ili ispodprosječne količine.

Ukupno gledano, oba modela upućuju na snažan utjecaj El Niña na vremenske prilike u Europi tijekom ljeta 2026.