Veliki šumski požar u Toskani, evakuirano oko 3000 ljudi

I.H./Hina

01.05.2026 u 15:59

Ilustrativna fotografija Izvor: EPA / Autor: GIUSEPPE UNGARI
Talijanski vatrogasci pokušavaju ugasiti veliki šumski požar u Toskani koji gori već danima, a raspiruju ga jaki vjetrovi, zbog čega je preventivno evakuirano oko 3000 ljudi

Požar gori od utorka, a proširio se na više od 800 hektara na planini Faeti, koja se proteže kroz pokrajine Luccu i Pisu, rekao je načelnik susjednog mjesta San Giuliano Terme. Požar je vjerojatno uzrokovan paljenjem orezanih stabala maslina koje je izmaklo kontroli, kazao je Matteo Cecchelli za javnu televiziju RAI.

Preko noći su vjetrovi rasplamsali požar, što je potaknulo preventivne evakuacije, naveo je u priopćenju regionalni predsjednik Toskane Eugenio Giani. Tri protupožarna zrakoplova raspoređena su kao podrška vatrogascima na tlu, objavila je nacionalna vatrogasna služba na X-u.

"Požar je još uvijek vrlo aktivan", pojasnio je zamjenik gradonačelnika Lucce Fabio Barsanti u videu na Facebooku.

"Ulažu se svi napori kako bi se što više ograničio opseg požara, ali ne možemo se opustiti niti išta predviđati pošto smo prepušteni na milost i nemilost vjetru", dodao je.

