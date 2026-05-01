HRVATSKA TRAŽI IZRUČENJE

Uhićen Vedran Pavlek nakon mjesec dana bijega! Evo gdje su ga uhvatili

M.Č.

01.05.2026 u 09:11

Vedran Pavlek
Vedran Pavlek Izvor: Pixsell / Autor: Zeljko Lukunic
Bionic
Reading

Uhićen je bivši prvi čovjek hrvatskog skijanja, nakon mjesec dana u bijegu

'Na zahtjev USKOK-,a, u koordinaciji s MUP-om, Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije uputilo je kazahstanskim tijelima svu potrebnu dokumentaciju za izručenje Vedrana Pavleka, koji je uhićen u Kazahstanu. Očekujemo da nakon što nadležna tijela Kazahstana provedu postupak u skladu sa svojim zakonodavstvom, g. Pavlek bude izručen RH u najkraćem roku. Sva tijela kooordinirano surađuju s kazakstanskim vlastima u skladu s običajnim postupanjima u ovakvim slučajevima', rekao je ministar Damir Habijan za 24sata.

Podsjetimo, afera oko bivšeg čelnika hrvatskog skijanja Vedrana Pavleka razvija se već mjesecima, radi se o jednom od najvećih korupcijskih slučajeva u domaćem sportu. USKOK ga sumnjiči da je kao ključna osoba u Hrvatskom skijaškom savezu organizirao sustav izvlačenja novca preko fiktivnih poslova i povezanih tvrtki, pri čemu je šteta procijenjena na gotovo 30 milijuna eura.

vezane vijesti

Dugogodišnji model izvlačenja novca

Istraga je obuhvatila više osoba iz vrha Saveza, a istražitelji tvrde da je riječ o dugogodišnjem modelu izvlačenja novca koji je funkcionirao kroz mrežu tvrtki u Hrvatskoj i inozemstvu. Prema sumnjama, ugovarane su usluge koje nikada nisu izvršene, dok su sredstva završavala na računima povezanih osoba ili se koristila za privatne troškove.

Uz odbjeglog Pavleka, istražni zatvor je određen i nekadašnjem glavom tajniku HSS-a Damiru Raosu, direktorici računovodstvene tvrtke koja je radila za HSS Boženi Meić Hrvoj, slovačkoj državljanki Martini Strezenicki i hrvatskom pravosuđu nedostupnom austrijskom i lihtenštajnskom državljaninu Georgu Mauseru.

Uskok je ranije izvijestio kako nije zatražio pritvor za bivšeg glasnogovornika HSS-a Nenada Erora koji je pušten da se brani sa slobode nakon što je ispitan u Uskoku.

Izvukli gotovo 30 milijuna eura iz Saveza

Tužiteljstvo i policija su, nakon pokretanja istrage, izvijestili da šestorku sumnjiče za izvlačenje gotovo 30 milijuna eura iz Saveza, od čega je trećina završila na Pavlekovim računima u inozemstvu.

Slučaj je dodatno privukao pažnju javnosti zbog Pavlekova bijega. U trenutku kada su krenula uhićenja njegovih suradnika, on se već nalazio izvan Hrvatske, a tijekom tjedana pojavljivale su se različite informacije o njegovom kretanju – od Turske do Kazahstana, gdje mu se u jednom trenutku gubi trag. Zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i ponavljanja kaznenih djela, sud mu je odredio istražni zatvor, a za njim je raspisana i međunarodna tjeralica.

tportal
Autor: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Uhićen nakon intenzivne međunarodne suradnje

Najnoviji razvoj događaja, uključujući i informaciju o njegovu uhićenju, dolazi nakon intenzivne međunarodne suradnje i pritiska hrvatskih institucija koje su zatražile njegovo lociranje i izručenje. Budući da se nalazio izvan Europske unije, cijeli proces dodatno je otežan i ovisi o pravnim procedurama države u kojoj je uhićen.

Cijeli slučaj već sada ima šire implikacije jer je otvorio pitanje nadzora financija u sportskim savezima, ali i potencijalno pokrenuo domino-efekt novih istraga u drugim sportskim organizacijama. Istodobno, Pavlekov eventualni povratak u Hrvatsku i daljnji tijek postupka mogli bi biti ključni za rasvjetljavanje cijele mreže i utvrđivanje odgovornosti svih uključenih.

vezane vijesti

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
najpopularnije

Još vijesti