PROMET GOTOVO STAO

UN zabrinut zbog Hormuza, nafta u Europi poskupljela za 53 posto

I.K./Hina

29.04.2026 u 08:25

Hormuški tjesnac - Ilustracija
Hormuški tjesnac - Ilustracija Izvor: Profimedia / Autor: SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia
Brodski promet kroz Hormuški tjesnac praktički je stao od veljače, priopćili su u utorak Ujedinjeni narodi.

Novoobjavljeni podaci UN-ove agencije za trgovinu i razvoj (UNCTAD) prate cijene brodova, hrane i energije te financijska tržišta povezana s tekućim ograničenjima u tjesnacu, rekao je glasnogovornik glavnog tajnika UN-a Antonia Guterresa.

Podaci pokazuju da je broj prolazaka brodova kroz Hormuški tjesnac pao za 95,3 posto od 28. veljače, rekao je glasnogovornik Stephane Dujarric.

"Cijene prehrambenih proizvoda porasle su za 6 posto, a cijena sirove nafte za Europu porasla je za 53 posto od tada", dodao je.

Nakon što su SAD i Izrael 28. veljače počeli napade na Iran, ta zemlja je odgovorila blokadom Hormuškog tjesnaca.

Blokada je uzrokovala velike poremećaje u globalnoj trgovini, izazvala nagli porast cijena energije i hitne mjere za sprečavanje nestašice goriva. Ponovno otvaranje tjesnaca bio je jedan od glavnih prijepora u pregovorima o okončanju rata.

estonija traži od eu-a

Uzbuna u članici NATO-a: Nećemo im dopustiti ulazak u Europu!
vojna parada

Potvrđene špekulacije: Ovo će se u Rusiji prvi put dogoditi nakon 1945. godine
DESET MJESECI

Plenković odvratio oporbi oko Ustavnog suda: Mi biramo objektivno, nemaju što reći

