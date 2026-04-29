UN zabrinut zbog Hormuza, nafta u Europi poskupljela za 53 posto

Podaci pokazuju da je broj prolazaka brodova kroz Hormuški tjesnac pao za 95,3 posto od 28. veljače, rekao je glasnogovornik Stephane Dujarric.

Novoobjavljeni podaci UN-ove agencije za trgovinu i razvoj (UNCTAD) prate cijene brodova, hrane i energije te financijska tržišta povezana s tekućim ograničenjima u tjesnacu, rekao je glasnogovornik glavnog tajnika UN-a Antonia Guterresa .

"Cijene prehrambenih proizvoda porasle su za 6 posto, a cijena sirove nafte za Europu porasla je za 53 posto od tada", dodao je.

Nakon što su SAD i Izrael 28. veljače počeli napade na Iran, ta zemlja je odgovorila blokadom Hormuškog tjesnaca.

Blokada je uzrokovala velike poremećaje u globalnoj trgovini, izazvala nagli porast cijena energije i hitne mjere za sprečavanje nestašice goriva. Ponovno otvaranje tjesnaca bio je jedan od glavnih prijepora u pregovorima o okončanju rata.