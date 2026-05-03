Kuju se planovi važni za vozače: Uskoro bi se mogla povećati proizvodnja nafte

Organizacija je već povećala rezerve za UAE , koji su najavili svoju namjeru da se povuku i iz OPEC-a i OPEC+ ranije ovaj tjedan.

Dnevna proizvodnja trebala bi porasti za 188.000 barela , prema priopćenju sedam ključnih članica skupine u nedjelju. OPEC+ uključuje 11 članica Organizacije zemalja izvoznica nafte (OPEC) te druge zemlje poput Rusije.

Analitičari vjeruju da UAE već dugo pokušava povećati svoje proizvodne razine dalje od kvota koje su im dodijeljene pod OPEC-om.

Povlačenjem, zemlja se pozicionira za period nakon otvaranja Hormuškog tjesnaca jednom kad se zapečati sporazum između SAD-a i Irana.