Kuju se planovi važni za vozače: Uskoro bi se mogla povećati proizvodnja nafte

Vodeće zemlje izvoznice nafte iz bloka OPEC+ najavile su planove da povećaju proizvodnju u lipnju, nekoliko dana nakon što su se Ujedinjeni Arapski Emirati povukli iz kartela. Cijene bi, prema riječima američkog ministra financija, Scotta Bessenta mogle pasti
Dnevna proizvodnja trebala bi porasti za 188.000 barela, prema priopćenju sedam ključnih članica skupine u nedjelju. OPEC+ uključuje 11 članica Organizacije zemalja izvoznica nafte (OPEC) te druge zemlje poput Rusije.
Organizacija je već povećala rezerve za UAE, koji su najavili svoju namjeru da se povuku i iz OPEC-a i OPEC+ ranije ovaj tjedan.
Analitičari vjeruju da UAE već dugo pokušava povećati svoje proizvodne razine dalje od kvota koje su im dodijeljene pod OPEC-om.
Povlačenjem, zemlja se pozicionira za period nakon otvaranja Hormuškog tjesnaca jednom kad se zapečati sporazum između SAD-a i Irana.
Moguće niže cijene nafte
Priopćenje OPEC+ u nedjelju, koje slijedi nakon posljednjeg strateškog sastanka, ne spominje povlačenje Ujedinjenih Arapskih Emirata iz skupine.
Američki ministar financija Scott Bessent poručio je da će cijene nafte pasti kasnije ove godine. "Cijene nafte na drugoj strani ovog sukoba bit će puno niže", rekao je Bessent, prenosi Sky News.
Bessent je rekao da ga "ne bi iznenadilo“ da više brodova prolazi kroz Hormuški tjesnac, jer Iran ne dobiva puno od pokušaja naplate cestarina za prolaz.