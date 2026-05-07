Zelenski upozorio Rusiju: Ako nastave napadi, Ukrajina će uzvratiti dugim dometom

Zelenski je predložio prekid vatre počevši od 6. svibnja, kao odgovor na prijedlog ruskog čelnika Vladimira Putina o prekidu vatre od 8. do 9. svibnja, dok se u Moskvi svečano obilježava pobjeda u Drugom svjetskom ratu.

Moskva nije potvrdila da će se pridržavati kijevskog prijedloga.

"Potrebno je uspostaviti mir, a ne obilaziti svjetske prijestolnice i moliti za pauzu 9. svibnja. Trebamo mir", rekao je Zelenski.