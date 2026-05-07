Zelenski upozorio Rusiju: Ako nastave napadi, Ukrajina će uzvratiti dugim dometom

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u četvrtak da se Rusija i dalje oglušuje na prekid vatre koji je predložio Kijev, dodajući da će Ukrajina nastaviti s napadima dugog dometa ako i Rusija nastavi s napadima.
Zelenski je predložio prekid vatre počevši od 6. svibnja, kao odgovor na prijedlog ruskog čelnika Vladimira Putina o prekidu vatre od 8. do 9. svibnja, dok se u Moskvi svečano obilježava pobjeda u Drugom svjetskom ratu.
Moskva nije potvrdila da će se pridržavati kijevskog prijedloga.
"Potrebno je uspostaviti mir, a ne obilaziti svjetske prijestolnice i moliti za pauzu 9. svibnja. Trebamo mir", rekao je Zelenski.
Ukrajinski je predsjednik u četvrtak izjavio da ruske snage od početka dana izvode napade na Ukrajinu dronovima, raketama i granatama, kao i one kraćeg dometa duž prve crte.
U srijedu je glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova izjavila da je Rusija upozorila diplomatske misije da napuste Kijev u slučaju eventualnog masovnog napada Moskve kao odgovor na ukrajinske pokušaje ometanja Dana pobjede.
"Ove javne prijetnje napadom dio su nepromišljene eskalacijske taktike Rusije", rekao je Anvar El Anuni, glasnogovornik predstavništva Europske unije za vanjsku politiku.
Europska unija "neće promijeniti svoj stav ni svoju prisutnost" u Kijevu, potvrdio je glasnogovornik u četvrtak, unatoč prijetnjama Rusije.
Ukrajinsko ratno zrakoplovstvo priopćilo je da su njihove jedinice od 18 sati po lokalnom vremenu u srijedu oborile 92 od 102 drona. Rusija je u četvrtak izjavila da je protuzračna obrana uništila 32 drona koji su se kretali prema Moskvi od početka dana.