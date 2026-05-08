Ribe i dabrovi uginuli, ljudi se razboljeli: Smrad kompostane već dvije godine narušava život

Stanovnici Ivanić-Grada i Kloštar Ivanića tvrde da već mjesecima žive u uvjetima koje smatraju nepodnošljivima. Za HRT su progovorili o nesanici, zraku koji peče i vodi u kojoj više nema života.

‘Proživljavamo svakodnevni smrad zbog kojeg ne možemo izaći ni na terasu. Boli nas glava, peku nas oči, a kako svi kažu, ne možemo ni objesiti rublje jer se usmrdi. Zatvaramo prozore i prisiljeni smo boraviti u zatvorenom’, kaže Martina Jovanović.

Sumnje mještana usmjerene su prema obližnjem postrojenju privatne tvrtke za zbrinjavanje otpada. U Ivanić-Gradu navode da su upravo na tom području provedena ispitivanja kvalitete vode.

Uginule ribe i dabrovi

‘Na tom su području uzeti i uzorci vode. Utvrđeno je vrlo loše stanje, kako biljnog, tako i životinjskog svijeta. Pronađene su i uginule ribe, pa čak i dabrovi, što nam je bilo posebno alarmantno’, rekla je Ilijana Mišković iz Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu Ivanić-Grada.

Gradonačelnik Ivanić-Grada Javor Bojan Leš ističe da je Grad sam angažirao ovlašteni laboratorij kako bi se provela dodatna mjerenja. ‘Sami smo angažirali ovlašteni laboratorij kako bismo proveli mjerenja, prvenstveno kvalitete vode, a rezultati su pokazali katastrofalno stanje’, kazao je Leš.

Mještani sumnjaju da se otpadne tvari iz pogona ispuštaju izravno u potoke. Tvrde i da se na lokaciji svakodnevno izmjenjuje desetci kamiona koji dovoze i odvoze materijal iz postrojenja. Najveći strah ipak im je povezan sa zdravljem.