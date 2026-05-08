Ribe i dabrovi uginuli, ljudi se razboljeli: Smrad kompostane već dvije godine narušava život

Tvrtka Eko-Flor Plus tvrdi da kompostana u Kloštar Ivaniću posluje po svim pravilima, no stanovnici okolnih mjesta uvjereni su da upravo taj pogon stoji iza dugotrajnog zagađenja i neugodnog mirisa koji im, kako kažu, svakodnevno narušava život. Ozbiljnost situacije dodatno su potvrdili rezultati analize vode, ali zabrinutost je među mještanima zavladala i prije toga, nakon što su u potocima pronađene uginule životinje
Stanovnici Ivanić-Grada i Kloštar Ivanića tvrde da već mjesecima žive u uvjetima koje smatraju nepodnošljivima. Za HRT su progovorili o nesanici, zraku koji peče i vodi u kojoj više nema života.
‘Proživljavamo svakodnevni smrad zbog kojeg ne možemo izaći ni na terasu. Boli nas glava, peku nas oči, a kako svi kažu, ne možemo ni objesiti rublje jer se usmrdi. Zatvaramo prozore i prisiljeni smo boraviti u zatvorenom’, kaže Martina Jovanović.
Sumnje mještana usmjerene su prema obližnjem postrojenju privatne tvrtke za zbrinjavanje otpada. U Ivanić-Gradu navode da su upravo na tom području provedena ispitivanja kvalitete vode.
Uginule ribe i dabrovi
‘Na tom su području uzeti i uzorci vode. Utvrđeno je vrlo loše stanje, kako biljnog, tako i životinjskog svijeta. Pronađene su i uginule ribe, pa čak i dabrovi, što nam je bilo posebno alarmantno’, rekla je Ilijana Mišković iz Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu Ivanić-Grada.
Gradonačelnik Ivanić-Grada Javor Bojan Leš ističe da je Grad sam angažirao ovlašteni laboratorij kako bi se provela dodatna mjerenja. ‘Sami smo angažirali ovlašteni laboratorij kako bismo proveli mjerenja, prvenstveno kvalitete vode, a rezultati su pokazali katastrofalno stanje’, kazao je Leš.
Mještani sumnjaju da se otpadne tvari iz pogona ispuštaju izravno u potoke. Tvrde i da se na lokaciji svakodnevno izmjenjuje desetci kamiona koji dovoze i odvoze materijal iz postrojenja. Najveći strah ipak im je povezan sa zdravljem.
Mnogo ljudi oboljelo od raka
‘U toj maloj ulici jako je puno ljudi oboljelo od raka. Otkad živimo tamo, imala sam bronhitis i upalu pluća ne znam ni sama koliko puta, jer sam najviše kod kuće. Previše je oboljelih i previše trovanja. Svi su toga svjesni, a opet se ništa ne poduzima i ništa se ne mijenja’, upozorava Jovanović.
Iz Eko-Flora poručuju da posluju u skladu sa zakonom. Na upit o mogućem onečišćenju odgovorili su osvrtom na kvalitetu zraka, ali ne i vode. ‘Napominjemo kako prilikom redovnih i izvanrednih nadzora od strane Državnog inspektorata nad poslovanjem društva Eko-Flor Plus d.o.o. nisu utvrđena prekoračenja graničnih vrijednosti s lokacije kompostane’, navodi se u odgovoru Eko-Flor Plusa.
U Općini Kloštar Ivanić potvrđuju da su više puta razgovarali s predstavnicima tvrtke te tražili dodatne mjere zaštite. ‘Tražili smo da se ugrade separatori kao i biopročišćivači. Naknadno smo od strane tvrtke obaviješteni da su određeni separatori i ugrađeni te da se planira modernizacija cijelog pogona’, stoji u odgovoru načelnice Općine Kloštar Ivanić.
Mještani razmišljaju da prodaju kuće
No među stanovnicima raste pitanje zašto se neugodni mirisi i problemi na terenu i dalje osjećaju ako su dio sustava već ugrađeni, a modernizacija pogona najavljena.
Zbog svega što proživljavaju, mnogi razmišljaju o odlasku. ‘Naravno da su svi očajni. Ljudi su naslijedili kuće ili ih gradili od početka, a sada svi razmišljamo isto - da ih prodamo’, zaključuje Jovanović.