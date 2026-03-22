Težak udarac za SPD: Konzervativci kancelara Merza vode na pokrajinskim izborima

Za Merza, koji pokušava ojačati potporu Ukrajini i koji se suočava s prijetnjom energetskog šoka uzrokovanog ratom u Iranu, pobjeda u Porajnju-Falačkoj bila bi olakšanje nakon tijesnog poraza njegove stranke prije dva tjedna.

Prve ankete na televiziji ARD nakon zatvaranja biračkih mjesta pokazale su da je CDU osvojio 30.5 posto glasova , a SPD 27 posto, ukazavši na vjerojatnu pobjedu Merza nakon što je njegova stranka tijesno izgubila izbore u susjednoj pokrajini Baden-Wuerttemberg 8. ožujka.

Rezultat bi značio težak udarac njegovim berlinskim koalicijskim partnerima iz stranke SPD, koji se i dalje oporavljaju od katastrofalnog poraza u Baden-Wuerttembergu, gdje su osvojili samo 5.5 posto glasova, jedva prešavši prag potreban za ulazak u parlament.

Krajnje desna stranka Alternativa za Njemačku (AfD), sada uspostavljena kao druga najsnažnija njemačka stranka na nacionalnoj razini, trebala bi osvojiti 20 posto glasova, u skladu s rezultatom ostvarenim u Baden-Wuerttembergu.

Ovisno o krajnjem rezultatu, CDU i SPD mogle bi oformiti koaliciju na pokrajinskoj razini slično koaliciji u Berlinu, dok bi kandidat CDU-a Gordon Schnieder mogao zamijeniti aktualnog premijera iz redova SPD-a, Alexandera Schweitzera.

Izbori u Porajnju-Falačkoj drugi su od pet pokrajinskih izbora ove godine, uoči pomno praćenih utrka u rujnu u Berlinu i istočnim pokrajinama Mecklenburg-Zapadno Pomorje i Saska-Anhalt, gdje krajnje desni AfD pokušava odnijeti pobjedu.