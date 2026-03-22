Golob proglasio pobjedu: 'Bilo je napeto'; Janša: 'Prebrojat ćemo svaki glas'

Pokret sloboda (GS) aktualnog premijera Roberta Goloba pobijedio je na nedjeljnim parlamentarnim izborima u Sloveniji s minimalnom prednošću ispred oporbene Slovenske demokratske stranke (SDS) Janeza Janše, pokazali su djelomični neslužbeni rezultati nakon prebrojanih 99 posto glasačkih listića, objavilo je izborno povjerenstvo

Prema najnovijim rezultatima, nakon 99,73 posto prebrojanih glasova, vodi Golobova stranka Pokret sloboda s 28,58 posto, dok Janšina Slovenska demokratska stranka (SDS) ima 28,10 posto. Golobov Pokret sloboda trebao bi u novom sazivu 90-članog parlamenta imati 29 zastupničkih mjesta, dok bi Janšin SDS s 28,17 posto glasova osvojio 28 mandata. Iako su formalni pobjednici izbora, ključni problem za Goloba predstavlja postizborna matematika. Njegovi dosadašnji partneri, Socijalni demokrati (SD) i Levica, ostvarili su slabiji rezultat, što značajno otežava formiranje stabilne parlamentarne većine. Na trećem mjestu je lista NSi, SLS i Fokus, kojoj bi pripalo devet mjesta s 9,33 posto glasova. SD bi dobio šest mjesta sa 6,71 posto glasova. Demokrati Anže Logara prema trenutnom prebrojavanju glasova imaju 6,69 posto glasova i pripada im šest mjesta. Stranka Resni.ca, koja je prema trenutnim rezultatima dobiva 5,56 posto glasova, prema projekcijama će osvojiti pet zastupničkih mjesta, dok će Levica i Vesna, s 5,44 posto glasova, također osvojiti pet.

Stožer Roberta Goloba Izvor: Pixsell / Autor: Ziga Zivulovic jr/PIXSELL/F.A. B







Golob proglasio pobjedu Predsjednik Pokreta sloboda Robert Golob proglasio je pobjedu svoje stranke na parlamentarnim izborima, poručivši kako je riječ o iznimno neizvjesnoj i napetoj izbornoj večeri. 'Sloboda. To je bilo stvarno napeto', rekao je Golob u prvom obraćanju nakon zatvaranja birališta. U izborni stožer u ljubljanskoj Cvetličarni stigao je oko 22.30 sati, uz zvukove pjesme Bella ciao, gdje se obratio okupljenim članovima i simpatizerima. 'Večer sam proveo u velikom iščekivanju, ne samo zbog rezultata, nego i zbog toga možemo li reći da idemo naprijed. Put u budućnost zaslužujemo svi', poručio je. Najavio je da će u novom mandatu učiniti sve kako bi budućnost bila bolja za sve građane. 'Krećemo se u budućnost pod slobodnim suncem', rekao je Golob, piše 24ur. Zahvalio je biračima na podršci i najavio zahtjevne i dugotrajne pregovore o sastavljanju nove vlade, jasno dajući do znanja da će proces biti sve samo ne jednostavan. 'Nećemo pregovarati o suverenosti', rekao je. Oglasio se Janša Predsjednik SDS-a Janez Janša poručio je kako je takav rezultat očekivan, ali i da otvara dvije moguće opcije za sastavljanje vlade. Istaknuo je pritom da njegova stranka neće sudjelovati u formiranju 'slabe vlade'. 'Mi možemo čekati, no pitanje je može li Slovenija čekati', rekao je Janša. Ujedno je izbore ocijenio jednima od najvažnijih u povijesti samostalne Slovenije. Janša je nakon prebrojanih više od 95 posto glasova upozorio na ozbiljne probleme u radu Državne izborne komisije (DVK), tvrdeći da se njezina internetska stranica stalno ruši. Prema podacima koje prikuplja izborni stožer SDS-a, ta stranka navodno ima oko 50.000 glasova prednosti pred Pokretom sloboda, što je u suprotnosti sa službenim rezultatima. Zbog toga je pozvao na ručno prebrojavanje glasova. 'Pozivam odgovorne u DVK-u da budu svjesni da ćemo prebrojati svaki glas. Imamo ljude na svim biračkim mjestima. Neka se nitko ne igra s procesom da kasnije ne bismo saznali da su izabrani neki drugi', rekao je, dodajući da zasad 'nikoga ne optužuje'.

Parlamentarni izbori u Sloveniji Izvor: EPA / Autor: ANTONIO BAT







Janša je ocijenio da postojeći izborni sustav Sloveniji onemogućuje političku stabilnost jer, kako tvrdi, o sastavljanju vlade na kraju odlučuju stranke s najmanjom podrškom. 'Puno sreće onome tko će tražiti stabilnost s takvim strankama', poručio je, dodavši kako bi nova glasanja mogla biti najbolje rješenje. Najavio je i sjednicu izvršnog odbora SDS-a u ponedjeljak, na kojoj će analizirati rezultate i razmotriti pravne korake. Istaknuo je i niz nepravilnosti vezanih uz odbijene pritužbe stranke na organizaciju prijevremenog glasanja, tvrdeći da su odluke izbornih tijela neujednačene i pravno upitne. 'Živimo u državi u kojoj ni pravni okvir za parlamentarne izbore nije jasno definiran', rekao je. Janša je kampanju opisao kao 'u najmanju ruku neobičnu'. Njezin početak, tvrdi, obilježila je snažna podrška birača i velik odaziv na terenu. 'Takav zanos nismo vidjeli od proljeća 1990. godine', rekao je, navodeći da je stranka u kratkom razdoblju privukla više od tisuću novih članova, među njima i velik broj mladih. No u završnici kampanje, dodaje, došlo je do 'preokreta' koji će, po njegovu mišljenju, dugoročno obilježiti državu. U oštrijem tonu ustvrdio je i da se na izborima ne odlučuje samo o sastavu parlamenta, nego i o tome 'jesu li Slovenci sposobni vratiti ukradenu državu'.

Janez Janša Izvor: Pixsell / Autor: Borut Zivulovic/PIXSELL/F.A. BOB







