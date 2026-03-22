Oglasio se SDP: Ovo je njihov prijedlog mjera za zaustavljanje divljanja cijena

U SDP-u upozoravaju da je hrvatsko gospodarstvo suočeno s izraženim uvoznim inflatornim šokom koji proizlazi iz snažnog rasta cijena plina i nafte na svjetskim tržištima. 'Cijene nafte su tijekom ožujka porasle sa 65 na skoro 100 američkih dolara. Povrh toga, najnovija razaranja energetske infrastrukture u Perzijskom zaljevu ukazuju da oporavak proizvodnje neće biti brz', navodi se u priopćenju.

Smanjenje poreznog opterećenja na energente, uključujući privremeno snižavanje trošarina i poreza na naftne derivate, plin i električnu energiju te uvođenje rabata za građane i poduzeća, ključne su mjere koje je SDP predložio dan uoči objave novog Vladinog paketa mjera za zaštitu građana i gospodarstva.

Dodaju da je Hrvatska kao mala i otvorena ekonomija posebno osjetljiva na takve promjene jer se povećanje cijena energenata relativno brzo prelijeva na domaće cijene kroz troškove proizvodnje, transporta i konačnih proizvoda. Ističu da u takvim okolnostima postoji realan rizik da nekontroliran uvoz inozemne inflacije energenata ponovno isprovocira veću domaću inflaciju u odnosu na inflaciju u europodručju, što dovodi do postupnog narušavanja međunarodne konkurentnosti, osobito u industriji i turizmu.

Poseban naglasak stavljaju na regulaciju cijena električne energije kako bi se spriječio dodatni rast inflacije, uz zadržavanje nižih cijena za kućanstva i male poduzetnike te osiguravanje stabilnih i predvidivih uvjeta za industriju putem dugoročnih ugovora.

Kao važan instrument ističe se i kontrola maloprodajnih cijena goriva, uključujući ograničavanje trgovačkih marži te uvođenje ciljane pomoći najugroženijim kućanstvima i sektorima poput transporta, poljoprivrede i turizma.

Za očuvanje konkurentnosti predlažu se i ciljane potpore industriji i turizmu, osobito energetski intenzivnim djelatnostima, uz istodobno poticanje ulaganja u energetsku učinkovitost kako bi se dugoročno smanjila ovisnost o uvoznim energentima.

SDP također naglašava važnost upravljanja inflacijskim očekivanjima kroz jasnu komunikaciju vlasti i socijalni dijalog s poslodavcima i sindikatima, kako bi se izbjegao rast troškova i cijena.

U srednjem roku zagovaraju ulaganja u obnovljive izvore energije, diversifikaciju dobave i povećanje energetske učinkovitosti, dok bi mjere trebale biti privremene, ciljane i fleksibilne, uz stalno praćenje inflacije i konkurentnosti gospodarstva.