Kineska robna razmjena sa Sjevernoj Korejom opet u zamahu

V. B./Hina

20.03.2026 u 15:24

Kim i Xi Izvor: EPA / Autor: XINHUA / Huang Jingwen
Kineska trgovinska razmjena sa Sjevernom Korejom snažno je porasla u siječnju i veljači, odražavajući poboljšanje bilateralnih odnosa uoči obnove prometnih veza, pokazuju carinski podaci objavljeni u petak

Odnosi između Kine i Sjeverne Koreje 'zatoplili' su u proteklim mjesecima, nakon dugotrajnog razdoblja 'hladnoće', pa je tako 12. ožujka ponovno uspostavljena željeznička linija između Pekinga i Pjongjanga, a Air China ponovo će od kraja mjeseca letjeti na sjevernokorejska odredišta.

Novi zamah osnaživanju partnerstva dao je i susret kineskog predsjednika Xi Jinpinga i sjevernokorejskog čelnika Kim Jong Una u Pekingu u rujnu prošle godine, nakon petogodišnje pauze.

Kinesko-sjevernokorejska trgovina oporavila se u 2025. godini od oštrog pada tijekom pandemije, dostigavši ponovo pretpandemijske razine.

Prema podacima kineske carinske uprave, ukupna robna razmjena između Sjeverne Koreje i Kine dosegnula je u siječnju i veljači 418,7 milijuna dolara, što predstavlja rast od 22 posto u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje.

U cijeloj 2025. godini iznosila je 2,73 milijarde dolara, približivši se razini iz 2019. godine.

U prva dva mjeseca 2026. kineski izvoz u Sjevernu Koreju porastao je za 19 posto, na 329,5 milijuna dolara.

Peking objavljuje objedinjene podatke za prva dva mjeseca godine kako bi ublažio sezonske oscilacije povezane s proslavom lunarne Nove godine.

Najveću izvoznu kategoriju i dalje čini ljudska kosa, ključna sirovina za proizvodnju perika, iako je vrijednost isporuka pala za 26 posto, na 24,3 milijuna dolara. Među značajnijim izvoznim proizvodima ističu se i sojino ulje, čije su isporuke porasle za 19 posto, te obuća i smrznute patke.

Kineski uvoz iz Sjeverne Koreje porastao je pa u siječnju za 37,2 posto, na 89,2 milijuna dolara.

U strukturi uvoza i dalje dominiraju perike i proizvodi za kosu, ukupne vrijednosti 30,26 milijuna dolara, uz blagi pad na godišnjoj razini.

Značajan rast bilježe i isporuke volframove rude, koje su gotovo upeterostručene, poskočivši na 15,4 milijuna dolara.

