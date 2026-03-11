FOTO, VIDEO Kim Jong Un u društvu kćeri pratio lansiranje strateških krstarećih projektila

Prema navodima sjevernokorejskih vlasti, test je promatrao vođa zemlje Kim Jong Un, skupa s 13-godišnjom kćeri koju priprema za nasljednicu vlasti, Kim Ju Ae. Lansiranje su pratili putem televizijskog prijenosa, objavilo je državni propagandni i informacijski servis KCNA.

Cilj lansiranja bio je provjeriti pouzdanost nacionalnog integriranog sustava upravljanja strateškim naoružanjem, kao i sustava za otkrivanje ciljeva i oružnih sustava na samom razaraču. Istodobno se željela potvrditi borbena učinkovitost integriranog borbenog sustava broda u tehničkom smislu.

Kim Jong Un pritom je naglasio da test ima i dodatnu svrhu; demonstrirati stratešku napadačku spremnost mornarice te omogućiti mornarima da se bolje upoznaju s procedurama i aktivnostima vezanim uz uporabu takvog naoružanja.

Uspješno lansiranje

Prema navodima KCNA-e, razarač Choe Hyon zaprimio je podatke o ciljevima, nakon čega je lansiranje odobreno u skladu s propisanim procedurama. Krstareći projektili potom su lansirani gotovo istodobno i pogodili više unaprijed određenih ciljeva.