FOTO, VIDEO Kim Jong Un u društvu kćeri pratio lansiranje strateških krstarećih projektila

Sjevernokorejski ratni razarač Choe Hyon ponovno je proveo testno lansiranje strateških krstarećih projektila, objavila je državna novinska agencija KCNA. Test je održan 10. ožujka u sklopu nastavka provjera operativne spremnosti broda, koji pripada mornarici Korejske narodne armije
Prema navodima sjevernokorejskih vlasti, test je promatrao vođa zemlje Kim Jong Un, skupa s 13-godišnjom kćeri koju priprema za nasljednicu vlasti, Kim Ju Ae. Lansiranje su pratili putem televizijskog prijenosa, objavilo je državni propagandni i informacijski servis KCNA.
Cilj lansiranja bio je provjeriti pouzdanost nacionalnog integriranog sustava upravljanja strateškim naoružanjem, kao i sustava za otkrivanje ciljeva i oružnih sustava na samom razaraču. Istodobno se željela potvrditi borbena učinkovitost integriranog borbenog sustava broda u tehničkom smislu.
Kim Jong Un pritom je naglasio da test ima i dodatnu svrhu; demonstrirati stratešku napadačku spremnost mornarice te omogućiti mornarima da se bolje upoznaju s procedurama i aktivnostima vezanim uz uporabu takvog naoružanja.
Uspješno lansiranje
Prema navodima KCNA-e, razarač Choe Hyon zaprimio je podatke o ciljevima, nakon čega je lansiranje odobreno u skladu s propisanim procedurama. Krstareći projektili potom su lansirani gotovo istodobno i pogodili više unaprijed određenih ciljeva.
Projektili su letjeli unaprijed zadanom putanjom iznad Zapadnog mora Koreje između 10.116 i 10.138 sekundi, prije nego što su pogodili pojedinačne otočne mete.
Sjevernokorejski vođa izrazio je ‘veliko zadovoljstvo’ potvrđenom pouzdanošću nacionalnog sustava upravljanja strateškim oružjem, ali i, kako je naveo, nadmoći integriranog borbenog sustava razarača.
Izdao nove upute
Tom je prilikom izdao i upute da se, u svjetlu stvarnih vojnih potreba i dugoročnog razvoja mornarice, ponovno razmotri organizacija oružnih sustava na budućim razaračima. Kim Jong Un također je naglasio potrebu da se dodatno procijeni vojna učinkovitost automatskog brodskog topa ugrađenog na ratni brod.
Po njegovu mišljenju, korisnije bi bilo povećati sposobnosti za borbu protiv brodova i za strateške napade na brzim ratnim brodovima deplasmana do 3000 tona opremanjem takvim topovima, dok bi se na budućim razaračima od 5000 i 8000 tona umjesto njih moglo ugraditi dodatne nadzvučne raketne sustave.