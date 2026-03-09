Rat u Iranu šalje važnu poruku i Sjevernoj Koreji: Hoće li Kim Jong-un opet dići slušalicu?

Dok američko-izraelska vojna kampanja protiv Irana ulazi u drugi tjedan, događaji na Bliskom istoku pažljivo se analiziraju i u Pjongjangu. Prema procjenama analitičara, sjevernokorejski vođa Kim Jong-un i njegov najuži krug sigurnosnih dužnosnika pomno proučavaju svaki detalj operacije kako bi procijenili što ona znači za sigurnost njihova režima, ali i za moguće buduće odnose sa Sjedinjenim Državama

Prošlog vikenda sjevernokorejski državni mediji osudili su SAD i Izrael zbog, kako su naveli, 'agresorskog rata' protiv Irana. No pritom nisu izvijestili o smrti iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hameneija i desetaka članova vrha iranskog vodstva. Takvo izostavljanje nije slučajno. Politički sustav Sjeverne Koreje temelji se na gotovo mitskom autoritetu i nepogrešivosti vođe. Javna objava nasilne smrti drugog vrhovnog vođe mogla bi stvoriti opasan presedan i podsjetiti građane da čak i najmoćniji čelnici u strogo kontroliranim državama mogu biti locirani i eliminirani. To je narativ koji režim u Pjongjangu nema nikakav interes širiti, piše CNN.

Istovremeno se postavlja pitanje razmišlja li Kim Jong-un o novom pokušaju približavanja Washingtonu. Kako američko-izraelska operacija protiv Irana pokazuje spremnost Washingtona da brzo prijeđe s diplomacije na vojnu silu, analitičari smatraju da bi Kim mogao razmotriti mogućnost ponovnog kontakta s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Trump bi se kasnije ovog mjeseca trebao vratiti u Aziju na samit s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. Za sada nema naznaka da je planiran sastanak s Kimom, no Chad O'Carroll, osnivač i direktor istraživačke organizacije Korea Risk Group i izdavač portala NK News, smatra da takvu mogućnost ne treba isključiti. 'Da sam na Kimovu mjestu, smatrao bih da mi je u interesu ove godine pokušati uspostaviti neku vrstu razgovora s Trumpom, čak i ako bi oni bili samo površni', rekao je O’Carroll. Prema njegovu mišljenju, logika takvog poteza prije svega bi bila pokušaj upravljanja nepredvidivošću američkog predsjednika. Kim i njegov najuži krug sigurnosnih dužnosnika pritom imaju svježe primjere koji pojačavaju zabrinutost. Prije nešto više od dva mjeseca američke specijalne snage izvele su operaciju u kojoj je zarobljen venezuelski predsjednik Nicolas Maduro. Sjeverna Koreja tada je brzo reagirala lansiranjem projektila, što su neki analitičari povezali upravo s tim događajem. Osim toga, Kim je prošlog tjedna nadgledao testiranje krstareće rakete s novog sjevernokorejskog razarača Choe Hyon, iako nije jasno je li ta demonstracija vojne moći povezana s ratom u Iranu.

Složen sustav zaštite čelnika Sigurnost vođe u Sjevernoj Koreji ionako je među najrazrađenijima na svijetu. Južnokorejske i američke obavještajne službe godinama ističu da Pjongjang održava vrlo složen sustav zaštite čelnika. Na snimkama državnih medija Kim se često pojavljuje okružen pripadnicima osiguranja koji nose posebne balističke aktovke namijenjene brzom pretvaranju u zaštitne štitove u slučaju napada. Njegova kretanja strogo se skrivaju do posljednjeg trenutka, a sigurnosni sustav uključuje i lažne kolone vozila, iznenadne promjene lokacija te više sigurnosnih prstenova. Vjeruje se i da ispod Pjongjanga i u planinskim područjima postoje opsežni podzemni objekti i alternativna zapovjedna središta namijenjena zaštiti vodstva u kriznim situacijama. Za razliku od Irana ili Venezuele, Sjeverna Koreja raspolaže i nuklearnim arsenalom. Smatra se da je Pjongjang razvio desetke nuklearnih bojevih glava te projektile sposobne dosegnuti američko kopno, iako takvi sustavi nisu u potpunosti testirani. Sjevernokorejski zakon već godinama predviđa i mogućnost preventivne upotrebe nuklearnog oružja, a nuklearni status države proglašen je 'nepovratnim'. No analitičari upozoravaju da ni nuklearno odvraćanje ne jamči potpunu sigurnost. Moderni obavještajni sustavi i precizne vojne operacije pokazali su da je moguće identificirati i ciljati političko vodstvo protivnika čak i u strogo kontroliranim državama.

Donald Trump Izvor: EPA / Autor: JIM LO SCALZO / POOL







Donald Trump Izvor: EPA / Autor: JIM LO SCALZO / POOL