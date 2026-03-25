dalibor ninčević

Gradonačelnik Solina će pisati Plenkoviću zbog radova na Širini: 'Nismo bili obaviješteni'

M.Da.

25.03.2026 u 17:38

Nedovršeni radovi na Širini u Solinu Izvor: Društvene mreže / Autor: Facebook/Dalibor Ninčević
Raskid ugovora između Hrvatskih cesta i DIV grupe za rekonstrukciju raskrižja Širina u Solinu razočarao je gradonačelnika Solina, Dalibora Ninčevića koji smatra da se Hrvatske ceste nisu posvetile ovom projektu kako su trebale

Hrvatske ceste raskinule su ugovor s DIV Grupom, izvođačem radova na rekonstrukciji raskrižja Širina u Solinu, zbog toga što su, kako navode, "utvrdili značajna odstupanja izvođača od planirane dinamike izvođenja radova, kao i nedostatan angažman potrebnih resursa nužnih za pravodobni završetak projekta".

Iz DIV Grupe, pak, tvrde da su u potpunosti angažirani na projektu sa svim raspoloživim sredstvima. "Očekujemo donošenje odluke o nastavku projekta, što će omogućiti brzo, kvalitetno i učinkovito dovršenje mosta, s ciljem njegovog puštanja u rad do Božića ove godine te konačnog završetka cjelokupnog procesa. DIV Grupa ostaje u potpunosti fokusirana na uspješnu realizaciju projekta", piše u njihovu priopćenju.

Inače, na širini je trebala biti odrađena rekonstrukcija državne ceste DC 8 (Jadranska magistrala, op.a.) koja počinje od ulaza u grad Solin sa strane Kaštela (otprilike na poziciji teatra iz doba Salone) do otprilike 50 metara prije deniveliranog križanja DC 8 s ulicom Antuna Gustava Matoša. Rekonstrukcija se sastoji od dodavanja nove prometnice između postojećih razmaknutih kolnika te njezin denivelirani prijelaz preko postojećeg raskrižja Širina i rijeke Jadro mostom duljine oko 506 metara.

vezane vijesti

Razočaran, ali ne iznenađen

Ovakav rasplet s radovima na jednom od najprometnijih raskrižja u Solinu šokirao je tamošnjeg gradonačelnika Dalibora Ninčevića koji je poručio da je razočaran, ali ne i iznenađen ovakvim scenarijem.

"Posebno sam šokiran činjenicom da Grad Solin o tome nije bio prethodno službeno, a niti neslužbeno obaviješten. Riječ je o jednom od najvažnijih infrastrukturnih projekata na ovom području koji je svakodnevno prometno zagušen s 40 do 60 tisuća prolaska vozila, zbog čega ovakav pristup projektu Širine smatram krajnje neprimjerenim i neodgovornim, ne samo s aspekta Solina, već puno šire", napisao je Ninčević na Facebooku te nastavio:

Ovim su se projektom nadležne institucije, posebno Hrvatske ceste, trebale ozbiljnije i odgovornije pozabaviti puno ranije. Sad se osim činjenice da se zaustavljaju radovi, i da nas očekuje dugotrajna procedura izbora novog izvođača, dodatno nameće problem vizualnog rugla, što ozbiljno narušava izgled i imidž našeg grada.

Kao gradonačelnik, učinit ću sve što je u mojoj moći da zaštitim interese građana i Grada Solina. U skladu s tim pripremio službeni dopis s detaljnim očitovanjem koji će biti upućen Hrvatskim cestama, nadležnom ministarstvu i predsjedniku vlade RH. O svim daljnjim postupanjima, građane ću pravovremeno obavijestiti", zaključio je Ninčević.

vezane vijesti

preporučujemo

Tomašević otkrio hoće li poskupjeti ZET-ove karte
Mark Rutte jednom rečenicom razljutio pola Europe: 'Dovodi nas u nezahvalnu poziciju'
Nevjerojatan slučaj: Splitska bolnica zatrpana tužbama, sumnja se na 'predatore', uključio se DORH

