Gradonačelnik Solina će pisati Plenkoviću zbog radova na Širini: 'Nismo bili obaviješteni'

Hrvatske ceste raskinule su ugovor s DIV Grupom, izvođačem radova na rekonstrukciji raskrižja Širina u Solinu, zbog toga što su, kako navode, "utvrdili značajna odstupanja izvođača od planirane dinamike izvođenja radova, kao i nedostatan angažman potrebnih resursa nužnih za pravodobni završetak projekta".

Iz DIV Grupe, pak, tvrde da su u potpunosti angažirani na projektu sa svim raspoloživim sredstvima. "Očekujemo donošenje odluke o nastavku projekta, što će omogućiti brzo, kvalitetno i učinkovito dovršenje mosta, s ciljem njegovog puštanja u rad do Božića ove godine te konačnog završetka cjelokupnog procesa. DIV Grupa ostaje u potpunosti fokusirana na uspješnu realizaciju projekta", piše u njihovu priopćenju.

Inače, na širini je trebala biti odrađena rekonstrukcija državne ceste DC 8 (Jadranska magistrala, op.a.) koja počinje od ulaza u grad Solin sa strane Kaštela (otprilike na poziciji teatra iz doba Salone) do otprilike 50 metara prije deniveliranog križanja DC 8 s ulicom Antuna Gustava Matoša. Rekonstrukcija se sastoji od dodavanja nove prometnice između postojećih razmaknutih kolnika te njezin denivelirani prijelaz preko postojećeg raskrižja Širina i rijeke Jadro mostom duljine oko 506 metara.