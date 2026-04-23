Jedan europski lider nije stigao na samit na Cipru: 'Dugo nas je držao za taoce, ali sada je tome kraj!'

Estonski premijer Kristen Michal poručio je da je Viktor Orbán ‘dugo držao Europsku uniju kao taoca’, istaknuvši da je nakon njegova izostanka sa summita EU-a omogućen napredak u donošenju ključnih odluka, uključujući sankcije i pomoć Ukrajini

Ožujak je bio posljednji put da je Orbán sudjelovao na takvom sastanku prije formiranja nove vlade, jer nakon izbornog poraza nije došao na samit, pozivajući se na primopredaju vlasti. Ipak, obje odluke donesene su nekoliko sati prije početka sastanka. ‘U prosincu su tri zemlje bile izuzete, a jedna i Viktor Orbán, dugo su nas držali kao taoce’, sažeo je Michal. Dodao je da je poruka mađarskih izbora odjeknula diljem Europe: ‘Nije mudro boriti se protiv ujedinjene i sposobne Europe.’

Belgijski premijer: 'Orban je bio težak, ali ne i nemoguć' ‘Svaka država ima svoje izazove’, odgovorio je uz osmijeh irski premijer Micheál Martin na pitanje o Orbánu. ‘Dobra vijest je da je nestao osjećaj blokade.’ Dodao je da je Orbán u mnogim pitanjima bio ‘nerazuman, blago rečeno’, ne samo u vezi s Ukrajinom, te da će sada ‘vjerojatno biti lakše’, iako u Uniji s 27 članica uvijek postoje izazovi. ‘Kad je otpor manji u određenim pitanjima, to je dobro za Europu jer može govoriti jednim glasom’, rekao je luksemburški premijer Luc Frieden. ‘Moramo pričekati i vidjeti’, kazao je ciparski predsjednik Nikos Christodoulides upitan kakve promjene očekuje bez Orbána. Belgijski premijer Bart De Wever upozorio je da je možda ‘prevelika euforija’ zbog Orbánova izostanka. ‘Bio je težak partner, ali nikad nemoguć’, rekao je, dodajući da će se tek vidjeti hoće li s novim mađarskim vodstvom biti lakše postići dogovore.