Izrael je revoltiran potencijalnim sporazumom SAD-a i Irana: 'Za nas je to katastrofa'

U Izraelu zagovaraju nastavak pritiska na Iran, tvrdeći da će Teheran sporazum kršiti već od samog početka
Izraelski dužnosnici upozoravaju da bi predloženi sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana mogao ostaviti netaknut iranski arsenal balističkih projektila, ublažiti financijski pritisak na Teheran i ograničiti slobodu djelovanja Izraelskih obrambenih snaga (IDF-a) u Libanonu. Ujedno zagovaraju nastavak pritiska na Iran, tvrdeći da će Teheran sporazum kršiti već od samog početka, piše Ynet.
U Izraelu raste zabrinutost da nadolazeći dogovor između SAD-a i Irana neće ograničiti razvoj iranskih balističkih projektila. Dodatno, izraelski dužnosnici strahuju da bi sporazum mogao narušiti operativnu slobodu IDF-a u Libanonu, pa čak i dovesti do zahtjeva za povlačenjem.
Neki diplomati upozoravaju da bi izraelska vojska mogla biti ‘vezanih ruku i paralizirana’ na tom području. Istodobno, niz ciljeva postavljenih na početku rata koje je Izrael nastojao ostvariti, u ovom se sporazumu uopće ne adresira.
Ključan problem za Izrael
Jedna od ključnih briga jest i mogućnost odmrzavanja milijardi dolara iranskih sredstava, koja bi se potom mogla usmjeriti na novo naoružavanje i jačanje iranskih saveznika diljem regije.
Izraelski dužnosnici u srijedu navečer poručili su kako većina sigurnosnog establišmenta podupire nastavak pritiska na Iran. Smatraju da se Islamska Republika urušava iznutra te da bi sporazum bio štetan jer se očekuje da će ga Iran odmah početi kršiti.
'Ovo je kastrofa za Izrael'
‘To je katastrofa za Izrael’, rekao je jedan izraelski dužnosnik upućen u detalje. ‘Ovo je loš sporazum koji samo produžuje vladavinu ajatolaha. To je njihov spas u trenutku kada ih svaki novi dan približava kolapsu.’
U Izraelu vlada nezadovoljstvo jer bi sporazum ograničio obogaćivanje urana na svega 15 godina, unatoč ranijoj izjavi američkog predsjednika Donalda Trumpa da ‘Iran nikada neće imati nuklearno oružje’.
‘Po čemu se ovo bitno razlikuje od Obamina nuklearnog sporazuma?’, upitao je jedan izraelski dužnosnik. ‘I taj je imao vremensko ograničenje, kao i ovaj. Iran je ionako varao i samo će pričekati, a zatim nastaviti prema bombi kad Trump više ne bude na vlasti.’